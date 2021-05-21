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馬斯克：特斯拉可能赴俄設廠

編譯湯淑君／綜合報導
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，有朝一日，特斯拉可能在俄羅斯設廠。（美聯社）
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，有朝一日，特斯拉可能在俄羅斯設廠。（美聯社）

彭博資訊報導，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，有朝一日，特斯拉可能在俄羅斯設廠，並盛讚當地人才濟濟、太空科技成就有目共睹。

馬斯克21日在莫斯科舉行的視訊座談會中，盛讚俄羅斯歷年來在太空科技領域的成就，並且應贊助這場活動的克里姆林宮發言人佩斯科夫之請，接受約45分鐘提問，話題從聘人的方式、人工智慧到人類意識的未來，包羅萬象。

馬斯克說：「我認為，我們快要在俄羅斯建立特斯拉據點，我覺得那很棒。久而久之，我們會試著在世界各地設廠，到某時可能落腳俄羅斯。」此話一出，立刻引來俄羅斯多州州長發言，力邀特斯拉前往設廠。

但特斯拉若短期內選擇赴俄羅斯設廠，會令人吃驚，畢竟當地電動車市場仍小，根據汽車工業研究機構Autostat的數據，去年全俄國只售出不到5,300輛二手電動車和700輛新車。俄羅斯是石油生產大國，才剛開始發展支援電動車的基礎設施。莫斯科諮詢業者Vygon分析師提爾托夫說，目前電動車在全俄小客車市場占比低於0.2%。

不過，特斯拉已注意到俄羅斯市場潛力，例如特斯拉官網列出五個「即將設置」的超級充電站地點，俄羅斯就名列其中。

馬斯克也是美國政府合約承包商太空探索科技公司（SpaceX）的執行長，SpaceX去年5月把兩位美國太空人送上太空軌道，打破把人員送往國際太空站（ISS）由俄羅斯獨霸九年的局面。該公司也與俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos） 競爭太空觀光生意。

克里姆林宮請馬斯克出席這場會議，為重振蘇聯時代教育機構「知識社會」（Knowledge Society）的計畫打頭陣。馬斯克說：「俄羅斯人才濟濟，活力豐沛。希望那股幹勁持續到未來。我強烈鼓勵大家發奮圖強，讓未來變得比以往更好，並樂觀看待未來。」

馬斯克並呼籲華府與莫斯科多多對話。在參與這場會議三個月前，他曾邀請俄羅斯總統普亭加入Clubhouse聊天室與他聊聊。佩斯科夫向記者表示，希望普亭和馬斯克對話能成局，但根據塔斯社報導，目前尚未展開相關籌備作業。

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