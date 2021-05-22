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歐元區經濟擴張 三年來最快

編譯陳律安／綜合報導
歐元區5月製造業與服務業景氣的擴張速度，寫下逾三年來最快。(路透)
歐元區5月製造業與服務業景氣的擴張速度，寫下逾三年來最快。(路透)

歐元區5月製造業與服務業景氣的擴張速度，寫下逾三年來最快，顯示區內服務業強勢重啟，加上本就欣欣向榮的製造業，齊力帶動經濟升溫。不過供應鏈吃緊，增添歐元區通膨升溫的疑慮。

IHS Markit 21日公布歐元區5月綜合採購經理人指數（PMI）初估值為56.9，高於4月的最終值53.8，創2018年2月以來最高水準，不僅遠高於50的榮枯線，也略優於路透訪調分析師預期的55.1，原因是更多企業重啟，或至少已更適應封鎖措施。

凱投宏觀經濟學家海恩斯說：「5月綜合PMI加速成長，反映歐元區各地擴大解封的效應，也象徵經濟正在復甦。」

歐元區5月服務業PMI的初值為55.1，較4月的50.5勁升，除了寫下2018年6月來高點，也遠優於市場預期的52.3，反映被壓抑需求的釋放，已嘉惠服務業者。此外，自疫情爆發來幾乎都低於50的新企業指數，在5月也激增至56.7，並改寫2018年1月來高點。

製造業受疫情衝擊的程度遠比服務業輕微，原因是多數工廠仍維持運作。歐元區5月製造業PMI初估值為62.8，雖低於4月的62.9，但仍高於市場預期的62.5。

歐元區未來數月的前景看好，只要政府能在新冠變種病毒擴散的情況下仍能控制住疫情。

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