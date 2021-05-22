原物料投資熱潮 重塑ETF市場樣貌

大宗商品價格近來隨著美國經濟復甦大漲，也改變了ETF市場的樣貌。（路透）

若美國 規模6.3兆美元的指數 股票型基金（ETF）產業所釋出的訊號可信，那麼本周大宗商品市場的劇烈動盪，似乎是市場當前亟需的降溫操作。

彭博資訊報導，隨著美國經濟持續復甦，帶動原物料價格大漲，今年表現最好的20檔ETF裡，超過半數都是原物料ETF，這在這個對通膨敏感的領域中，相當罕見。

儘管原物料價格19日大跌，但隨著消費者活動增加、建築活動激增和供應鏈瓶頸加劇，投資 人本月來仍已投入26億美元資金到大宗商品ETF。

ETF發行商也正在趕搭這波熱潮。安本資產管理公司本周申請成立了兩檔廣泛商品ETF、和一檔工業金屬基金。本周稍早，Tidal ETF信託也申請成立SonicShares全球航運ETF，將把多數資金將配置到運送大量商品的公司。

這些都凸顯出市場有多熱切想搶搭這波景氣循環初期的需求熱潮。與此同時，被動投資熱錢也正快速流入商品市場，加劇了市場波動的風險。

Truist Advisory Services首席市場策略師婁納表示，經濟復甦的速度比任何人的預期都還快，但工廠復工和商品恢復加工都需要時間，沒辦法像電源開關一樣瞬間轉換。

彭博彙整的數據顯示，商品指數型產品（ETP）所吸引到的新資金，正朝至少2020年8月來最多邁進。和去年形成鮮明對比；去年因為新冠疫情肆虐，科技和主題式ETF成為投資熱點。

關鍵在於市場高度預期物價將攀升。Toews資產管理公司執行長托斯表示：「大家都正在談論通膨。對通膨避險的其中一個明顯方式，就是投資一些商品。」