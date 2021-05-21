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微軟新決策 將終結IE時代

編譯易起宇／綜合報導
微軟宣布，旗下瀏覽器IE將於明年6月15日正式退役。1995年8月首次登場的IE，曾經是全球最多人使用的網頁瀏覽器。（路透）
微軟宣布，旗下瀏覽器IE將於明年6月15日正式退役。1995年8月首次登場的IE，曾經是全球最多人使用的網頁瀏覽器。（路透）

微軟計畫明年6月終止旗下瀏覽器Internet Explorer（IE）大部分支援，這套曾是科技業史上最大市場爭奪戰之一的主角，終於也將化為時代的眼淚，走下歷史舞台。

華爾街日報報導，這家軟體巨擘19日表示，旗下某些版本的Windows軟體，明年6月15日起不再支援目前版本的IE 11瀏覽器。

微軟現在主要推廣的瀏覽器是2015年推出的Edge，這套瀏覽器和Google的Chrome瀏覽器是共享同一套基本技術。

至於還捨不得棄用IE的用戶，微軟的Edge瀏覽器仍提供「IE模式」，讓用戶能繼續連上還在使用IE架構的網站和應用程式。

隨著Chrome和蘋果的Safari等對手瀏覽器贏走用戶，IE在市場的聲望已逐漸消退。據網路分析公司Statcounter統計，IE在全球桌上型電腦瀏覽器市場的4月市占率僅剩下不到2%，Chrome的市占率則超過65%，其次是Safari的約10%，微軟的Edge則有8%。

在市占率被其他對手超越後，IE也加入其他早期網路時代的知名軟體，從當紅炸子雞變成時代的眼淚。AOL即時通在2017年停止服務，因為用戶都改投臉書旗下的WhatsApp等平台懷抱。在用戶數被臉書等平台超越後，微部落格社群網站Tumblr在2019年被以極低價出售。

蘋果成功推出iPhone、其他智慧手機廠商也陸續追上後，旗下裝置曾是許多企業必備的黑莓公司（BlackBerry）不再販售自己的裝置，目前主要業務已成為手機和其他裝置提供安全軟體。

微軟決定結束IE服務，也反映了人們網路使用習慣的改變，平板和智慧手機取代了個人電腦，成為許多人上網的主要方式。例如蘋果的App Store就提供了民眾不同的使用網路應用軟體的方式。

20多年前IE在最巔峰的時期，捲入美國政府對微軟提出的反托辣斯控訴。聯邦法官裁定，微軟透過反競爭手段維持在作業系統市場的獨占，並企圖透過違法綁定IE和Windows作業系統，來達成在網路瀏覽器的獨占。

微軟最後在2001年與司法部達成和解，但並不承認自己做錯任何事。

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