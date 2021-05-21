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德國PPI揚5.2% 10年最大增幅

編譯陳律安／綜合報導

德國4月生產者物價指數（PPI）比去年同期勁增5.2%，創下近十年來最大增幅，進一步凸顯供應面陷入瓶頸，正加重這個歐洲最大經濟體的通膨壓力。

德國聯邦統計局20日公布，4月PPI比一年前躍增5.2%，高於路透訪調經濟學家預期的5.1%，也創下2011年以來最大增幅，原因是全球物料短缺。若與3月相比，4月PPI則增加0.8%。

德國上次PPI增幅如此之大是在2011年，當時歐洲央行（ECB）調升歐元區利率，以遏止能源和商品價格大漲、造成通膨升溫並傷害經濟的現象。不過這次的情況有所不同，決策官員下定決心要持續加強寬鬆貨幣政策的力道，以幫助歐洲擺脫新冠疫情造成的不景氣。目前歐元區19國的產值仍低於疫情爆發前的水準，ECB也堅稱目前物價上漲的壓力，僅是暫時性的現象。

ECB理事施娜貝爾19日向德媒ARD表示，歐元區通膨激增只是暫時的現象，明年消費者物價應會大幅下滑。巴登－符騰堡邦銀行經濟學家尼柯拉斯說，生產者也面臨物價持續上漲的壓力，「目前仍難以斷定企業能把多少成本轉嫁給消費者」。外界預期，供應鏈陷入瓶頸，和整體經濟復甦，可能增添德國物價上升的壓力。

德國 疫情 供應鏈

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