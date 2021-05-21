英國鐵路改革 30年最大規模

英國將進行1990年來最大改革，希望提供更好的服務。（美聯社）

英國 擁有號稱全球歷史最悠久的鐵路系統，如今將進行1990年來最大改革，將籌設公營部門「大英鐵路」（GBR）管理鐵路設施，並以委外合約的方式營運整個鐵路系統，儘管英國鐵路基本上仍算是民營，但此舉可望提高民營業者的競爭力，進而提供更好的服務。

倫敦 金融時報（FT）報導，英國政府20日發布白皮書，為當前鐵路的特許經營權制度劃下句點。25年前，在先前保守黨政府的推動下，英國鐵路走向民營化，當時將全國的鐵路系統分成逾20個跨城市和地區的經營權，後來又減至17個，而獲得經營權的公司，可以自行設定票價和提供服務。但此後在英國搭火車一直為人詬病票價高昂，且時常誤點。

這份白皮書擬將鐵路設施與服務的主導權，交給新設立的「大英鐵路」，並取消特許經營權的制度，改用委外合約的方式營運，可望激勵民營業者願意設法讓火車準時進站，並提高營運效率，而非唯利是圖。

這次的改革讓民營業者仍能繼續提供服務，只不過他們將受限於規範更多的管理合約，類似於倫敦地上鐵所採行的管理方式。

這樣做還能夠降低新進廠商的門檻，畢竟特許經營權制度的問題日益嚴重，自從2012年以來，有三分之二的新招商案，業者都是在沒有競爭的情況下得標。

所有車票未來將統一由「大英鐵路」販售，乘客不必再從不同公司的系統購票，簡化了購票機制。大英鐵路也將大規模推出包括電子車票在內的各種車票。從6月21日起，還推出彈性季票，為每周只搭車兩、三天的乘客提供優惠，以迎合疫情時代掀起的工作型態改變。

火車司機工會Aslef秘書長惠蘭，則對這次改革感到「非常失望」，「在這些計畫下，民營業者還是得賺錢，但所有營收 的風險，都轉嫁給公共財政」。