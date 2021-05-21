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大國經濟成績 反映抗疫績效

編譯季晶晶／綜合報導
奧地利19日放寬防疫限制，民眾外出慶祝。（路透）
奧地利19日放寬防疫限制，民眾外出慶祝。（路透）

日經亞洲評論報導，全球主要國家的經濟成長表現，反映他們的抗疫政策，而疫苗將是救贖。積極打疫苗的美國，上季經濟成長逾6%，反觀日本則萎縮。報導說，美、中、歐、日的成長差異在第2季會更明顯。

美國上季國內生產毛額（GDP）季增年率達6.4%，截止3月底止，已連續第3季擴張，主要受惠於政府推出大規模刺激方案，以及疫苗接種計畫迅速展開激勵民眾信心，消費者支出大增10.7%。由於政府支出的拉抬效果，美國經濟復甦還可望持續。

比其他國家都更早控制住疫情的中國，第1季GDP季增0.6%，換算為年率為2.4%，寫下連四季成長的佳績。出口、投資和其他商業活動都有強勁表現。

然而，日本今年1到3月的實質GDP，季增年率萎縮5.1%，主要是東京和周邊主要城市在今年1月8日第二度進入緊急狀態。由於旅遊人數減少，餐廳縮短營業時間，上季的消費者支出和資本支出都下滑1.4%，相較於前一季，出口增幅減緩。

至於歐元區年初因變種病毒肆虐，被迫採取一系列封鎖措施，1到3月換算年率後萎縮達2.5%。然而，疫苗接種計畫展現成效，尤其是在德國，預料歐元區自第2季開始，經濟能大幅復甦。

英國上季萎縮5.9%，是三季來首見萎縮。當局加強防疫舉措，衝擊民間消費。

疫苗 美國 日本

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