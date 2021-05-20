我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

基金經理人 減持科技股

編譯湯淑君／綜合報導

美國銀行（BofA）公布的5月全球基金經理人調查報告顯示，投資人基於「景氣繁榮預期」調整投資組合，尤其加碼大宗商品、銀行股、原物料股、工業股等景氣循環股，同時減持科技股。英國和新興市場資產占投資組合比重也位於十年來的相對高點。

從受訪者對經濟的展望，可看出持股調整的背後邏輯。69%受訪者認為，成長率和通膨率都將高於趨勢水準，比率是這項調查推出以來最高。78%受訪者預期，未來12個月全球企業盈餘將呈現成長，這比率仍接近歷史高點，但比4月下滑6個百分點。

受訪者預期聯準會（Fed）啟動升息的時間點在2022年11月，比4月時預測的2023年1月提前。

就地區而言，價值股與景氣循環股居多的歐洲股市成為經理人新寵。歐元區股票超越新興市場股票，成為基金經理人「加碼」最多的資產，淨配置比重達35%，是2018年來最高。英國股票人氣也很旺，是投資人自2012年7月來首次轉為做多，嘉能可（Glencore）、必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）等能源巨人都在此地掛牌。

美股配置比重則遭調降1個百分點，仍比標竿指數加碼6%。

調查也發現，投資人對消費必需品類股的配置比重也比4月提高，美銀策略師認為這反映投資人轉向防禦型類股。加碼科技股的百分比率則降到三年來低點。

通膨被點名為頭號尾部風險，二至四名依序是債市「縮減（量化寬鬆）恐慌」、資產泡沫和新冠肺炎疫情。

投資 股票 新興市場

上一則

藍寶堅尼 砸18億美元投資電動車

延伸閱讀

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

零售財報雖佳 科技拉低股指

零售財報雖佳 科技拉低股指
通脹影響股市 專家教你躺著賺

通脹影響股市 專家教你躺著賺
科技股續領反彈 那指仍周跌2.3%

科技股續領反彈 那指仍周跌2.3%

熱門新聞

美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

2021-05-16 19:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：Fed印鈔引爆通膨？貨幣蟑螂說法不可信

2021-05-14 12:08
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在