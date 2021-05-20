基金經理人 減持科技股

美國銀行（BofA）公布的5月全球基金經理人調查報告顯示，投資 人基於「景氣繁榮預期」調整投資組合，尤其加碼大宗商品、銀行股、原物料股、工業股等景氣循環股，同時減持科技股。英國和新興市場 資產占投資組合比重也位於十年來的相對高點。

從受訪者對經濟的展望，可看出持股調整的背後邏輯。69%受訪者認為，成長率和通膨率都將高於趨勢水準，比率是這項調查推出以來最高。78%受訪者預期，未來12個月全球企業盈餘將呈現成長，這比率仍接近歷史高點，但比4月下滑6個百分點。

受訪者預期聯準會（Fed）啟動升息的時間點在2022年11月，比4月時預測的2023年1月提前。

就地區而言，價值股與景氣循環股居多的歐洲股市成為經理人新寵。歐元區股票 超越新興市場股票，成為基金經理人「加碼」最多的資產，淨配置比重達35%，是2018年來最高。英國股票人氣也很旺，是投資人自2012年7月來首次轉為做多，嘉能可（Glencore）、必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）等能源巨人都在此地掛牌。

美股配置比重則遭調降1個百分點，仍比標竿指數加碼6%。

調查也發現，投資人對消費必需品類股的配置比重也比4月提高，美銀策略師認為這反映投資人轉向防禦型類股。加碼科技股的百分比率則降到三年來低點。

通膨被點名為頭號尾部風險，二至四名依序是債市「縮減（量化寬鬆）恐慌」、資產泡沫和新冠肺炎疫情。