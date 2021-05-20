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比特幣跌 加密幣市值蒸發5900億

編譯林奇賢、湯淑君／綜合報導

中國大陸將打壓加密貨幣炒作等多重利空的襲擊下，全球最大加密貨幣比特幣18日盤中崩跌約25%，跌破3萬3000美元，且在一天跌掉超過1萬美元，並拖累乙太幣（Ethereum）、狗狗幣（Dogecoin）等其他加密貨幣同步下挫，加密貨幣市值蒸發5900億美元。

根據彭博資訊報價，比特幣19日盤中重挫25.6%至3萬2221.06美元，跌幅之後收斂至24.2%，報3萬2806.44美元。比特幣過去一周來已跌逾30%，且自特斯拉在2月8日宣布將投資比特幣以來，迄今所累積的漲幅已全數回吐。

CoinMarketCap的報價則顯示，乙太幣19日盤中重挫31.1%至2321.41美元，狗狗幣跌34.9%至0.313美元，整體加密貨幣市值則銳減5900億美元，降至1.46兆美元。

加密貨幣市場賣壓的最新導火線，是中國人民銀行（央行）的官方微信帳戶貼出公告，警告數位代幣不應被用於中國大陸的金融市場，畢竟這些虛擬幣並非「真正的貨幣」。中國大陸是世界第二大經濟體，也是全球最大的加密幣市場。中國大陸三個銀行與支付產業協會也在18日發布共同聲明，警告金融機構勿從事虛擬貨幣相關業務，包括虛擬貨幣交易、將法幣兌換成加密幣。

資深分析師指出，比特幣的技術指標都在閃爍警訊，下個回測的重要支撐為3萬美元，若跌破這個價位，賣壓可能加重。摩根大通分析師指出，比特幣下行風險似乎持續升高，跡象顯示機構投資人持續減持比特幣，「現在說比特幣已超賣，可能言之過早」。該行表示，可能必須跌破2萬6000美元，才構成「超賣」條件。

加密貨幣交易所Luno事業開發部門主管艾雅爾指出，比特幣在牛市期間拉回30%至40%算「正常」，1月就回檔35%左右，比特幣在2017年大幅攀升的期間也曾出現類似跌勢。

多重利空襲擊，比特幣跌破3萬3000美元大關。（路透）
多重利空襲擊，比特幣跌破3萬3000美元大關。（路透）

虛擬貨幣 比特幣 中國

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