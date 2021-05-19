我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

沃爾瑪上季獲利優於預期

編譯林聰毅／綜合報導
拜食品雜貨及電子商務銷售成長所賜，沃爾瑪上季獲利優於華爾街預期。（美聯社）
拜食品雜貨及電子商務銷售成長所賜，沃爾瑪上季獲利優於華爾街預期。（美聯社）

拜食品雜貨及電子商務銷售成長所賜，美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）上季獲利優於華爾街預期的，並上修今年展望，梅西百貨（Macy's）與家得寶（Home Depot）業績也都優於預期，顯示美國消費需求強勁。

沃爾瑪在4月止的年度第1季（上季）營業利益成長32.3%至69.1億美元，經調整後的每股盈餘為1.69美元，總營收增加2.7%至1383.1億美元，都優於預期。沃爾瑪股價在18日早盤大漲逾3%。

沃爾瑪在美國同店銷售增加6％，高於分析師預期。該公司表示，食品雜貨的市占率增加，拉抬了整體銷售；沃爾瑪的子公司山姆俱樂部（Sam's Club）的同店銷售（不包括燃料）也增加7.2％，也優於市場預期。

沃爾瑪也調高本年度的展望，預計每股盈餘和沃爾瑪美國公司的營業利益成長率都在高個位數。執行長董明倫（Doug McMillon）說：「我們的樂觀程度比今年初高。」 「在美國，顧客顯然想出去購物。」「預期『被壓抑的需求』將一直持續到2021年底。

值得注意的是，儘管消費者逐漸恢復正常活動，沃爾瑪在美國市場的上季電子商務銷售仍增加37％。沃爾瑪說，隨著新冠肺炎病例減少和疫苗接種率上升，愈來愈多購物者前往其門市和網站花掉政府發給的剌激支票，準備恢復社交活動。

梅西百貨上季同店銷售也激增62.5%，每股盈餘為39美分，都遠優於市場預期。該公司也以總體趨勢好轉為由，上調全年展望，預估今年每股盈餘將介於1.71-2.12美元。居家修繕業者家得寶同店銷售勁增29.9%，也高於預期。

沃爾瑪 美國 梅西百貨

上一則

智利修憲效應 帶動銅價續漲

下一則

股神Q1賣多於買 加碼保險經紀業

延伸閱讀

美股早盤持平 新屋開工數據不如預期

美股早盤持平 新屋開工數據不如預期
商店也鬆綁 Target、CVS、星巴克響應脫口罩

商店也鬆綁 Target、CVS、星巴克響應脫口罩
沃爾瑪財報觀察重點：Walmart+

沃爾瑪財報觀察重點：Walmart+
沃爾瑪、家得寶等大型零售商財報 成美股本周焦點

沃爾瑪、家得寶等大型零售商財報 成美股本周焦點

熱門新聞

基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36
美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee指出，11日美股遭雙重「恐慌事件」打擊，但這顯示市場舉白旗投降，大舉拋售持股，可能導致股市底部浮現。路透

美股驚見雙「恐慌事件」 可能是落底反彈前兆

2021-05-12 09:33
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

2021-05-16 19:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：Fed印鈔引爆通膨？貨幣蟑螂說法不可信

2021-05-14 12:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」