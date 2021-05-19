沃爾瑪上季獲利優於預期

拜食品雜貨及電子商務銷售成長所賜，沃爾瑪上季獲利優於華爾街預期。（美聯社）

拜食品雜貨及電子商務銷售成長所賜，美國 零售巨人沃爾瑪 （Walmart）上季獲利優於華爾街預期的，並上修今年展望，梅西百貨 （Macy's）與家得寶（Home Depot）業績也都優於預期，顯示美國消費需求強勁。

沃爾瑪在4月止的年度第1季（上季）營業利益成長32.3%至69.1億美元，經調整後的每股盈餘為1.69美元，總營收增加2.7%至1383.1億美元，都優於預期。沃爾瑪股價在18日早盤大漲逾3%。

沃爾瑪在美國同店銷售增加6％，高於分析師預期。該公司表示，食品雜貨的市占率增加，拉抬了整體銷售；沃爾瑪的子公司山姆俱樂部（Sam's Club）的同店銷售（不包括燃料）也增加7.2％，也優於市場預期。

沃爾瑪也調高本年度的展望，預計每股盈餘和沃爾瑪美國公司的營業利益成長率都在高個位數。執行長董明倫（Doug McMillon）說：「我們的樂觀程度比今年初高。」 「在美國，顧客顯然想出去購物。」「預期『被壓抑的需求』將一直持續到2021年底。

值得注意的是，儘管消費者逐漸恢復正常活動，沃爾瑪在美國市場的上季電子商務銷售仍增加37％。沃爾瑪說，隨著新冠肺炎病例減少和疫苗接種率上升，愈來愈多購物者前往其門市和網站花掉政府發給的剌激支票，準備恢復社交活動。

梅西百貨上季同店銷售也激增62.5%，每股盈餘為39美分，都遠優於市場預期。該公司也以總體趨勢好轉為由，上調全年展望，預估今年每股盈餘將介於1.71-2.12美元。居家修繕業者家得寶同店銷售勁增29.9%，也高於預期。