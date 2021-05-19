布蘭特油價漲破70美元

國際油價 18日盤中漲破每桶70美元，為兩個月首見，主因為美國 和歐洲持續重啟經濟，增添市場對燃料需求回升的期望，抵銷了投資人對亞洲地區新冠肺炎疫情 惡化的疑慮，且去年的供過於求狀況已有緩解，加入近來漲勢如虹的大宗商品行列。

倫敦布蘭特原油7月期貨18日盤中上漲1.1%至每桶70.24美元，觸及3月8日以來高點，漲幅稍後縮小至0.6%，報每桶69.88美元。西德州中級原油6月期貨也一度上漲1.1%，成為每桶67.01美元。

Sunward Trading首席分析師千代子．陳（Chiyoki Chen，音譯）表示：「美國和歐洲鬆綁疫情相關限制措施，使汽油和其他燃料需求復甦的樂觀情緒升高。」

今年以來，石油與其他大宗商品的價格大幅上漲，追蹤一籃子原物料行情的彭博商品現貨指數1月來已勁揚21%，諸多商品都漲破重要整數關卡，包括銅價漲破每噸1萬美元大關、鐵礦砂期貨漲破每噸200美元，而布蘭特原油期貨衝破每桶70美元，也加入這波商品大漲的行列，因投資人預期通膨持續升溫，且需求已自疫情最嚴峻時期反彈。

原油價格上揚已對燃料零售價格造成衝擊；原油走高及燃油輸油管系統營運商「殖民管線」遭駭客攻擊停擺，讓美國汽油上周漲破每加侖3美元，為2014年來首見。

交易員對今年夏季油價前景樂觀，因旅行限制鬆綁可望提振燃料消費；分析師預期未來幾個月油價將走高，高盛預測油價上看每桶80美元。與此同時，美元18日走貶，也扶助油價上漲。

荷蘭銀行資深能源經濟學家范克里夫表示：「需求升高的前景以及美元走軟，正推升油價；若能突破70到72美元的區間，技術上就有望挑戰70到78美元。」

國際能源總署（IEA）上周表示，疫情造成的原油供給過剩局面已結束，代表油市進入復甦關鍵期；油市前景好轉也反映在市場結構，目前原油期貨呈現逆價差，即近期價格高於遠期價格，這種狀況通常代表供給吃緊。