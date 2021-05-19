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蘋果反托辣斯官司 庫克出擊

編譯湯淑君／綜合報導
蘋果與Epic Games間的反托辣斯控訴持續進行，庫克可望本周末或下周初坐上證人席。（歐新社）
蘋果與Epic Games間的反托辣斯控訴持續進行，庫克可望本周末或下周初坐上證人席。（歐新社）

華爾街日報（WSJ）報導，「要塞英雄」遊戲開發商Epic Games對蘋果公司提出的反托辣斯控訴持續進行，本周輪到蘋果出庭辯護、反駁指控內容。蘋果顯然有備而來，準備請出最厲害的武器：執行長庫克

這項訴訟將牽動蘋果App Store約5萬款遊戲應用程式（App）的未來，也攸關規模上百億美元的App市場。

這場審判無論最後結果為何，都將對遭濫用市場壟斷勢力控告的蘋果產生重大影響，因此庫克證詞格外重要，可能促使法官做出對蘋果有利或不利的判決。

知情人士透露，庫克最近密集做準備，包括花數小時模擬演練上證人席的情況，並由律師團挑選曾任檢察官的專家指導。庫克接任執行長快十年，並非初次面對「不成功便成仁」的關鍵時刻，例如曾兩度到國會作證，但上法庭作證卻是頭一遭。

庫克可望在本周末前或下周初坐上證人席，全程作證100分鐘；本周也將出庭作證的蘋果主管還包括前任行銷長、現任顧問職的席勒（Phil Schiller），以及軟體部門主管費德里吉（Craig Federighi）。

庫克預料會設法強化蘋果並沒有壟斷市場的論點。兩造在此案的爭執點是蘋果是否濫用對App Store的控制權，這個應用程式（App）商店在去年蘋果營收近540億美元的服務事業中扮演關鍵角色。

Epic指控蘋果把別家App商店阻擋在iPhone門外，並要求開發者使用蘋果的App內購買支付系統，以便對數位營收抽成30%，比率高得太不公平，已構成市場壟斷。蘋果則反駁，就帶給開發者和使用者的價值而論，這個抽成比率相當公允，且與同業的抽成比率相符，並舉Android裝置、電腦和遊戲機為例證支持自己並未限制「要塞英雄」散布的論點。

曾擔任美國聯邦公平交易委員會（FTC）律師的賈可伯維茲說：「庫克必須證明，蘋果收這些費用不是為了保住自己的支配地位，或從某人身上搾錢，而是攸關維持這門生意，且未涉及任何不公平情事。」

蘋果 庫克 App

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