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股神Q1賣多於買 加碼保險經紀業

編譯葉亭均／綜合報導

最新申報資料顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司上季大幅減持金融與能源股，新買進9.43億美元的保險經紀公司怡安集團（Aon）股票，但賣股多於買股，凸顯巴菲特日益擔心居高不下的股市價位。

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫而成名的投資人貝瑞（Michael Burry）上季對特斯拉的空頭部位則超過5億美元。

波克夏上季減碼13檔股票的持股部位，只加碼三檔個股、並新入股怡安，共賣出64.5億美元股票，僅買進25.7億美元。Seabreeze合夥管理公司總裁卡斯說，巴菲特可能在為重大收購強化準備金，顯然正靜觀其變，等待合適的出手時機。

波克夏上季減碼98%的富國銀行股票，並且減持51%的雪佛龍持股，後者可能讓外界大感意外，因為巴菲特日前還在股東年會表示雪佛龍有益社會。

波克夏也出清加拿大油砂業者森科能源（Suncor）與美國信用卡發行商Synchrony金融公司的股票。

波克夏上季敲進410萬股怡安集團股票，反映波克夏擴大押注保險經紀業者。

該公司上季也加碼美國威達信集團持股，並增持美國連鎖超市業者克羅格（Kroger）的股票。

另一方面，知名投資人貝瑞旗下的避險基金Scion資產管理公司，上季持有針對特斯拉80.01萬股的賣權，相當於5.34億美元。貝瑞在上季末持有8001口特斯拉賣權合約，但未揭露履約價或到期日。

特斯拉正在苦於應付市場的高預期，目前在美國和中國也都受到監管審查。Interactive經紀公司首席策略師索斯尼克說，貝瑞表達出許多人對特斯拉的懷疑態度。

股票 波克夏 特斯拉

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