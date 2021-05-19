智利修憲效應 帶動銅價續漲

智利銅礦業正面臨30多年來最嚴峻的法規威脅，增添銅礦供應的風險。（路透）

智利政府在修憲選舉中慘敗、由左派政黨主導修憲工作後，智利銅礦業正面臨30多年來最嚴峻的法規威脅，增添銅礦供應的風險，也為銅價颳起順風，帶動銅價續漲。

智利剛完成「修憲委員會」選舉，修憲的權力落在左派手中，而執政聯盟所獲得的席次並未超過關鍵的三分之一門檻，根本無法行使否決權；上周未投票 結束後，智利股市、債市及披索匯率 17日都重挫，銅價期貨走高。

倫敦3個月銅期貨18日盤中大漲1.2%至每噸1萬0496.5美元，持續朝上周觸及的1萬0747.5美元歷史新高價位邁進。國際鍛銅委員會（IWCC）表示，今年銅市的供應缺口將約為50萬噸，明年預料將大致恢復供需平衡。

不過，智利修憲委員會的成員結構，使必和必拓（BHP）及英─美礦業松 等業者將面臨更嚴格的用水、冰川 、礦產與社區權益等相關法規，營運環境相當不利；且可能制定新稅法，使全球銅礦業者承擔最重的稅負。

信評機構惠譽公司（Fitch）金屬與礦業主管佛蘭狄茲表示，這項選舉結果明確顯示，智利法規將從重商主義，轉為將更多礦業利益重分配給社會，且將對銅礦業實施更繁複的環保法規，可能包括對礦權取得及環境影響採取更嚴格的規定，主要聚焦於用水方面。

主張對業提提高稅負的人士要求，在銅價超過每磅4美元時，對銅的銷售最高課徵75%的稅。而且由於銅價飛漲，要求將銅業國有化的聲浪也因而高漲。不過，政府和企業仍有談判的空間。分析師指出，不同派系勢力可能會設法修改礦業權利金法，以交換用水權轉移。

銅礦業者已經開始致力於碳足跡及社區溝通。政府機構指出，業者未來幾年將利用海水淡化，而能夠更加符合用水規定；且業者正轉向再生能源，用氫氣來代替柴油發電。