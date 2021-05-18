亞洲疫情延燒 恐拖累經濟

亞洲多國新冠疫情 暫未緩解，部分地區甚至有升溫跡象；經濟學家指出，各國為遏制疫情擴散採取的限制措施，可能拖累經濟復甦步調。

泰國 17日新增確診病例達到9635例，在排除監獄群聚感染所造成的病例後，為2782例，逼近上個月出現的單日新增2839紀錄。

泰國總感染數達11萬1082例，染疫病故人數達614人。

由於泰國的新冠疫苗接種進展緩慢，最新疫情又抑制國內經濟活動後，當局17日調降今年經濟成長率預測，由原估的2.5%-3.2%區間，下休為1.5%到2.5%之間。

泰國製造業、投資、和出口好轉，扶助第1季經濟轉強，但第三波疫情來襲讓前景蒙上陰影。

新加坡 正研議為兒童施打疫苗，但上周起確診數攀升，18日新增38例，創逾一年來新高，政府決定19日起至28日學期結束期間讓多數學校停課。

星國當局上周宣布這個城市島國重回封鎖狀態，促使營建業者警告正面臨「迫切」的缺工困境，若政府繼續關閉邊境、封鎖經濟活動，將導致住宅與基建的興建進度進一步拉長，不利經濟成長。香港17日宣布與新加坡的旅遊泡泡安排啟動時間，將從原訂的26日延後。

彭博資訊分析指出，對台灣和新加坡等「抗疫模範生」而言，過去的抗疫成就如今反而成為「緊箍咒」，因為隨著美歐正在研擬擴大開放，這兩個地區在研擬重新開放邊境時，可能會發現這比對抗病毒還困難。

至於新冠疫情嚴峻的印度，17日新增確診28萬1386例，累計確診2497萬例，死亡數27萬4390人。

由於政府企圖提振經濟的擴張性財政預算，大幅仰賴稅收增加，如今市場正在擔心，這項預算可能因疫情惡化而使財源斷炊，無法達成預期的成效。

南韓17日新增確診619人，連續三天新增病例數在600人以上；南韓2月26日已啟動接種計畫，日前並宣布6月時讓1300萬人完成接種，11月時實現群體免疫的目標；然而，南韓的疫苗供給吃緊導致接種作業幾無進展，私人聚會、學校和營區仍持續傳出感染病例。

日本東京都17日新增確診419例，低於前一天的542例，也低於5月第一周的平均每日新增766.4例；東京都目前仍未解除緊急事態宣言；岐阜縣當局則要求政府擴大緊急事態宣言範圍，把該縣納入。