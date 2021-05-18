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錢進新興市場 鎖定兩題材

編譯易起宇／綜合報導

在去年「萬物皆漲」的大好形勢被通膨預期升高打破後，新興市場投資人已變得更加「挑剔」，基金經理人建議，留意可望受惠於美國經濟成長、和大宗商品價格上漲這兩個題材的資產。

由於印度、巴西等地的疫情加重，加上通膨憂慮持續升高，投資人今年對新興市場的熱情降溫。MSCI新興市場指數已從2月中旬高點下跌近10%，彭博巴克萊新興市場本國貨幣公債指數也從1月高點下跌了1.6%。

不過，摩根資產管理公司首席亞洲市場策略師許長泰說，只要投資人精挑細選，新興市場仍有許多能賺取報酬的機會。

Pictet資產管理公司資深投資經理人拉姆吉表示，全球最大經濟體美國經濟預料將強勁復甦。讓台灣、墨西哥和南非的資產很吸引人，因為這些國家都與美國關係密切。他也看好俄羅斯盧布和南非蘭德將因商品價格上漲而受惠。

State Street總體策略師衛斯指出，墨西哥與商品價格的連結，也正推升墨西哥披索匯價。近來各國推出刺激措施、加快施打新冠疫苗、及原料供應短缺，已帶動銅、木材等大宗商品價格漲至多年新高、或改寫歷史紀錄。

黃豆與鐵礦砂出口大國巴西的里爾匯價過去一個月來已升值逾5%。

一些投資人則持續買進以本國貨幣計價的債券，因為可能較不易受美國貨幣政策影響。AllianceBernstein新興市場債券主管卡恩指出，南非、俄羅斯和墨西哥的本地債券最具吸引力。

新興市場 投資 美國

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