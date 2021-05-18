馬斯克反覆推文 比特幣震盪

特斯拉執行長馬斯克的推特推文在加密貨幣市場掀起波瀾。（路透）

特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）再度以推特推文在加密貨幣市場掀起波瀾，先是暗示特斯拉可能會出售持有的比特幣 ，拖累比特幣重挫至2月來低點，但他之後又澄清表示，特斯拉還沒賣比特幣，帶動比特幣價格回穩。

這些發展顯示，他儼然已取代前總統川普成為「推特總司令」，發表推文有如是在揮舞行情指揮棒，引發部分投資人不安。

一名自稱「加密分析師」的推特用戶「@CryptoWhale」16日發文說：「比特幣持有人士將在下季自打耳光，屆時他們會發現特斯拉已拋售剩下的比特幣部位。雖然愈來愈多人討厭@elonmusk（馬斯克），但我不怪他...。」馬斯克則回應說：「確實。」

馬斯克這項含糊其辭的回應，被認為是在暗示特斯拉可能已出售持有的比特幣，拖累比特幣17日盤中重挫4.3%至4萬2185美元，是近三個月來首度跌破4.5萬美元，且觸及2月以來最低點。

馬斯克17日又推文表示，「為澄清臆測，特斯拉尚未賣出任何比特幣。」這則推文貼出後，比特幣價格一度大漲5.8%至4萬6644美元，之後漲幅收斂至1.9%，報4萬4930.04美元。

分析師說，馬斯克必須意識到他就算只有簡單在推特發表幾個字，都足以影響市場行情。

不過，今年馬斯克一連串的推文和商業宣布，頻頻觸動加密幣市場暴漲暴跌，也把一些個股送上天際，也引發部分人士質疑這些行為是否合法。

捍衛消費者權益人士批評，馬斯克的言行舉止傷害投資人、玩弄公開市場於股掌之上。但智庫Better Markets執行長凱勒說：「問題在於，一個說話口沒遮攔的執行長，不放過任何可能左右市場的事件大放厥辭。這顯然是極不負責任的行為，但或許稱不上違法。」

律師指出，除非馬斯克影響資產價格是為了圖利自己或親友，或運用了內線消息，才能確定他違法。

對一些人而言，這位億萬富豪跟「股神」巴菲特（Warren Buffett）、全球最大避險基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）等發言常左右市場的頂尖投資人相比，並沒有什麼不同。而馬斯克運用社群媒體直接觸及廣大群眾，可能使法律灰色地帶更模糊不清、對他有利。

美國比特幣衍生性商品的監管機關商品期貨交易委員會（CFTC）對此議題不予置評。證券交易委員會（SEC）發言人表示，證管會與證交所會「密切觀察所監管的市場是否有可疑活動」。