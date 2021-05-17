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美通膨預期 經濟學家上修

編譯林聰毅／綜合報導

隨著物價上漲的疑慮加劇，經濟學家全面上調未來一年美國通膨預期，而消費者對未來一年的通膨預期也升至十年最高的4.6%。儘管白宮與聯準會（Fed）堅持認為近期消費物價上漲將是暫時現象，但通膨預期的明顯轉變有可能不利於總統拜登尋求推動的4兆美元支出計畫。

在美股上周因通膨憂慮而出現賣壓後，本周沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）、家得寶（Home Depot）等零售商都將公布上季財報，投資人將緊盯主管對於產品售價的看法、及是否會宣布漲價訊息。

近來已有愈來愈多經濟學家預期，明年初以前美國的通膨率將會走高。根據彭博每月最新調查，經濟學家上調了至明年第1季底為止的多項物價壓力指標，包括消費者價格指數（CPI）、個人消費支出物價指數（PCE），以及不計食品和燃料的PCE核心物價指數。

彭博在5月7日至13日對71名經濟學家的調查顯示，今年第2季CPI將較一年前上揚3.8%，PCE物價指數則將攀升3%。這項遠高於年初預測的最新調查顯示，經濟學家正在調整其預測，以反映供應短缺、運輸挑戰、需求走強，以及數兆美元的財政和貨幣政策支持等因素。

ING首席國際經濟學家奈特利說：「美國經濟的供應能力可能無法趕上需求成長，從晶片到勞動力供應等供應短缺問題，已非常明顯」「我們認為，通膨率維持高檔的時間可能比美國聯準會的預期更久。」

Fed官員則認為，物價上漲壓力是暫時性，並表示即使通膨率超過2％的目標，仍打算維持超寬鬆政策。但彭博這項調查並指出，受訪的經濟學家認為，至明年第1季為止，Fed官員偏好的PCE核心物價指數每季都在2％以上。

另據上周公布的數據，美國密西根大學5月消費者信心指數初值，從上月的88.3驟降至82.8，比彭博訪調的最悲觀經濟學家預測還低很多。這項調查並顯示，消費者預期未來一年通膨率將升至4.6%，為十年來最高，43%的受訪者預期物價可能至少漲5%。因此，更多消費者預期通膨漲幅會高於所得增幅，對消費者支出構成風險。

指數 美國 聯準會

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