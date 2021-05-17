原物料飆漲 新興亞洲有壓

近來原物料商品價格大幅上漲，對新興經濟體的影響將遠大於歐洲及北美，特別是新興亞洲地區。在新冠肺炎疫情 未解之際，因此新興國家央行 可能儘量避免升息，但同時卻也將面臨最嚴峻的通膨挑戰，可能重演上次商品價格大漲所引發的社會動盪。

原料商品價格與企業投入價格關係密切。美國4月生產者物價指數（PPI）漲幅遠超出預估，達到十多年來最大漲幅，但已開發國家因經濟本質持續改變，使基本原料價格上漲對整體通膨的影響下降。

不過，彭博資訊資深金融市場專欄作者歐瑟士（John Authers）指出，商品漲價對新興經濟體的影響仍大，若觀察原料商品占亞洲最終消費的比重，可發現商品漲價對新興亞洲的影響遠大於歐洲及北美，而非洲南部國家對原料商品的依賴更重。

而且，開發中國家原料商品漲價的時間通常較久，且呈現波狀變動。法國巴黎銀行的研究顯示，目前新興市場 的投入價格已大幅上漲。

上次的經驗顯示，新興市場投入價格居高不下的時間長達兩年，之後才會逐漸下降。

上次商品價格上漲也在新興市場引發社會動盪。2011年「阿拉伯之春」爆發的近因，便是突尼西亞民眾抗議糧價飛漲，印度、埃及與印尼當時也因為糧食問題而發生暴動。

如今，原料商品漲價可能使新興市場再度陷入動盪。例如巴西及印度等正受新冠肺炎疫情重創的國家，民眾的糧食負擔能力更弱。

然而，新冠疫情未解，新興經濟體央行可能容忍通膨升高較久，以繼續支持經濟，眼前卻面臨嚴峻的通膨威脅，對社會與經濟構成挑戰。