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1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

OECD國房價 增速20年來最快

編譯季晶晶／綜合報導

不久前，房市專家還擔心新冠疫情帶來的經濟衝擊會打擊房市買氣，但即使過去一年來全球經濟遭遇2008年來最嚴重的不景氣，房價卻反而飆高。從紐西蘭、美國、德國，到中國和秘魯，房價都在漲，有些買家深恐下手晚了搶不到。

CNN報導，2019年第4季到2020年第4季之間，經濟合作發展組織（OECD）37個富裕成員國的房價上漲近7%，年增率是過去20年來最快。

英國去年房價大漲8.5%，年增幅是2014年來最大。美國去年成屋銷售量升抵2006年來最高，房價上漲9%，而今年3月的成屋中位價達創新高的32萬9100美元，且持續攀升中。巴西、英國、法國和比利時等地今年第1季的房屋買賣全部刷新銷售紀錄。

那麼，這是一個會破滅的泡沬嗎？地產顧問業者萊坊（Knight Frank）全球住宅研究部門主管埃佛瑞特－艾倫認為不會。新冠疫苗接種人數增加和防疫封鎖措施放寬，將能支撐房市，且一旦邊境開放，外國投資人勢必提供新動能。

房市未受創的其他原因包括，利率持續維持低檔、全球各國政府暫停房貸繳款違約的強制拍賣、提供數兆美元支持勞工和企業、許多國家也降息讓房貸變得可以負擔等。

房價 美國 英國

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