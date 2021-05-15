餐飲零售迎復甦 加薪搶人

美國 餐廳業者和零售店家正紛紛提高低階勞工薪資，力圖招募更多勞工前來應徵，以因應新冠炎疫情退潮後狂湧的消費者需求。

電商巨人亞馬遜13日宣布將增聘7.5萬人，部分工作地點提供1,000美元簽約獎金，延續一年來積極招兵買馬的趨勢。

連鎖速食店麥當勞 表示，未來三個月，旗下直營餐廳預計再聘1萬人並提高工資。其他恢復內用區的連鎖餐廳業者，像是Chipotle墨西哥燒烤、Applebee's和肯德基（KFC），也尋求招聘數萬名員工。

跡象顯示，許多勞工正加入勞動市場，填補了一些職缺，但企業仍感嘆招不足人。美國勞工部 13日說，請領失業救濟金人數連續數周下滑，降到新冠肺炎疫情爆發以來的新低。企業需人孔急，連帶推升工資。勞工部數據顯示，4月民間企業員工平均時薪大增21%至30.17美元，引起關注，因為低工資的餐旅業若大舉招聘，通常會對平均收入構成下跌壓力。

亞馬遜表示，待補職缺平均時薪17美元，比通常15美元的起薪優厚。該公司4月宣布將斥資逾10億美元，給超過50萬名時薪員工加薪，時薪增加50美分到3美元不等。

麥當勞說，美國直營店逾3.65萬名時薪員工未來數月可獲調薪，平均調幅10%；全美13,900家麥當勞餐廳中，約95%是加盟店。Chipotle宣布，6月底前，旗下2,800家餐廳員工平均時薪提高到15美元。

由美國加盟商組成的全國業主協會（NOA）致函會員說，生意興隆應可讓業者調高餐飲價格，抵銷增加的員工薪酬與福利成本。

美國總統拜登希望把聯邦最低工資從時薪7.25美元提高到15美元，但在國會受阻。不過，經濟復甦加速，使雇主給低薪勞工加薪的壓力日增。麥當勞預測，到2024年，直營店員工平均時薪可達15美元。

在美國僱有130萬人的沃爾瑪今年表示，將給約42.5萬人加薪，平均時薪從去年初的逾14美元，提高到15美元以上。隨著經濟廣泛重啟，雇主為了吸引勞工，正面臨愈來愈重的加薪或提供簽約獎金壓力，一些企業認為，政府的加發失業補助金措施降低了勞工的求職意願，其他企業則認為好幾州的政策都不利勞工找工作。