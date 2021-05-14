我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

羅德島州安靜社區爆該市最大槍擊案 九人受傷

通膨概念股 三族群吸睛

編譯湯淑君／綜合報導

美國股市隨通膨疑慮升高而墜入愁雲慘霧中，因投資人擔心物價上漲和成本升高將抑制消費者需求、壓縮企業利潤，甚至迫使聯準會（Fed）升息。但仍有一些股票族群可望受惠於通膨環境，值得關注。

通貨再膨脹概念股：美國經濟從新冠肺炎疫情低潮復甦，可望嘉惠對景氣循環敏感的公司，因獲利將隨經濟「再膨脹」而回升。兩大類股將成為明顯贏家：金融股和工業股。

但BCA研究公司指出，金融股受益程度要看通膨預期升得多高，若高得促使Fed升息抗通膨，將造成公債殖利率扁平化，借入和貸出的利率差距縮小，會擠壓銀行業的淨利差。同理，通膨竄升初期也不妨加碼工業股，若通膨持久就不宜長抱。

大宗商品與相關類股：通膨意味物價普遍上漲，通常大宗商品漲最兇，而原物料股和能源股在通膨時期的抗跌性也較強，因走勢與大宗商品和原物料行情緊密相連。一些個股最近已漲上新高，金礦商、銅礦商和鋼鐵ETF本月來漲幅達7%至9%；史坦普500原物料類股漲幅約3%，同時期史坦普500指數跌幅近3%。

訂價權：通膨升高使企業營運成本增加，投資人宜物色能調漲售價，把增加的成本轉嫁給消費者的公司。瑞銀集團分析，訂價權較強的公司包括：遊戲開發商動視暴雪、可口可樂等。

殖利率 美國 投資

上一則

需求激增 錫價進逼30000美元

下一則

10年砸4500億 韓拚半導體最強

延伸閱讀

通膨壓低科技股 道指重挫682點

通膨壓低科技股 道指重挫682點
科技股空頭回補 道指2月來最糟

科技股空頭回補 道指2月來最糟
美股再度創新高 市場聚焦通膨

美股再度創新高 市場聚焦通膨

史坦普500指數和道瓊雙創新高 下周通膨數據將左右後勢

史坦普500指數和道瓊雙創新高 下周通膨數據將左右後勢

熱門新聞

美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee指出，11日美股遭雙重「恐慌事件」打擊，但這顯示市場舉白旗投降，大舉拋售持股，可能導致股市底部浮現。路透

美股驚見雙「恐慌事件」 可能是落底反彈前兆

2021-05-12 09:33
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案