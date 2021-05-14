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需求激增 錫價進逼30000美元

編譯林奕榮／綜合報導
錫價反彈的原因之一是疫情期間包括筆點、電視等消費性電子產品的需求增加。(Getty Images)
錫價反彈的原因之一是疫情期間包括筆點、電視等消費性電子產品的需求增加。(Getty Images)

消費電子產品需求強勁和運輸受擾導致錫的供給短缺，已推升錫價，進逼每噸30000美元大關。

依據倫敦金屬交易所（LME）報價，3個月期錫期貨今年來到12日收盤止，已上漲46%至每噸29785美元，漲幅大於銅、鋁等金屬。錫價前一次漲至這個水準是在2011年，當時曾漲破每噸33000美元。

LME的3個月錫期貨13日盤中跌1.6%至每噸29172美元，主因為美元升值，以及中國大陸可能出手抑制金屬價格漲勢。

錫價反彈的原因之一是疫情期間筆電、手機和電視等消費電子產品的銷售激增； 國際錫協會分析師魏洛比表示，把半導體晶片連接至電路板和電子裝置的焊錫，約占全球錫需求一半。美國半導體協會指出，今年1至3月全球半導體銷售額較前一季成長3.6%，比去年同期增加17.8%。

運輸干擾因素也推升錫價，貨櫃輪短缺已持續數月，導致西方國家的錫供給不足；貿易商由馬來西亞、印尼和泰國出口精煉錫時，面臨運輸延誤、運費升高等問題。

房市火熱也扶助錫價復甦，因為營建業也會用到錫，提高一些塑膠製品的耐熱度；新建房屋的排水管和外牆包層需求，讓這種金屬受惠。

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