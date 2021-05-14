美PPI勁揚 考驗超寬鬆政策

美4月PPI連續第二個月大幅上升。（歐新社）

美國 4月生產者物價指數（PPI）連續第二個月大幅上升，進一步顯現景氣復甦及「低基期效應」對物價的影響，且廠商生產成本升高，也面臨更重的轉嫁成本壓力，可能拉升消費者物價（CPI）加速走高，考驗聯準會（Fed）的超寬鬆政策 立場。

經濟學者指出，不僅原料成本提高，工資也加速上升，威脅企業獲利，可能迫使企業提高產品售價，從而推升消費者物價猛升；最近的通膨數字顯示聯準會（Fed）的看法可能已經落後於現實（behind the curve），將對Fed的超寬鬆政策構成挑戰。

美國勞工部 13日公布，4月整體PPI比3月攀升0.6%，仍高於市場預期的0.3%升幅，顯示國際原料價格上漲及供應鏈混亂，已導致廠商成本升高，因而提高產品的出廠價格。上月PPI年升率達6.2%，遠高於經濟學家預期，也是2010年來最大年比升幅，除了反映廠商成本升高，也受比較基期偏低的影響。

在扣除能源及食品價格後，4月核心PPI月升0.7%，年升4.1%，都高於市場預估。扣除能源、食品及貿易項目後的4月雙核心PPI，則月升0.7%、年升4.6%，也高於經濟學者預估。

不過，Fed官員仍重申通膨躍升只是暫時現象。副主席克拉瑞達12日表示，「經濟解封會對物價帶來上升壓力，而大部分通膨升幅將是過渡性，Fed仍聚焦於使經濟恢復到充分就業，並將維持超寬鬆政策」。

但經濟學者指出，4月CPI急升，5月CPI也可能因廠商轉嫁成本升幅而進一步升高，可能顛覆Fed的計畫，而拜登政府的新支出計畫也可能因為經濟過熱，而遭到國會的阻擋。

勞工部的另一份報告顯示，在8日止當周首次申請失業救濟金人數經季節調整後，減少3.4萬人到47.3萬人，不僅少於經濟學家預估，也再度是去年3月新冠疫情爆發以來新低。經濟學家指出，失業人數持續減少，顯示經濟繼續向完全重啟邁進，美加碼發放的救濟金將在9月到期，美國勞工短缺的情況可望緩解。