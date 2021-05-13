聯國 上修全球經濟成長

全球貿易增加，已達到疫情前水平。（歐新社）

聯合國 11日以美國和中國 經濟強勁反彈為由，將今年全球經濟成長率預測上調至5.4％，同時警告說，新冠肺炎病例激增和疫苗 供應不足，將威脅復甦。

聯合國在「2021年中期世界經濟形勢與展望」報告中，上調今年全球成長預測，理由是以美國和中國為首的幾個大型經濟體全面快速施打疫苗，以及全球商品和製成品貿易增加，並已達到疫情前的水平。

聯合國1月預測今年全球將成長4.7%。報告並預測，明年全球將成長4.7%，高於國際貨幣基金（IMF）預測的4.4%。

但聯合國警告，「這將不足以拉抬世界其他地區的經濟」，而且「南亞、撒哈拉沙漠以南非洲，以及拉美和加勒比海地區國家的經濟前景，依然脆弱且不確定」。

聯合國經濟和社會事務部的全球經濟監測負責人拉希德說，由於第二波和第三波疫情，「歐洲的前景並未如我們預期光明」，而目前所面臨的主要挑戰是，許多地方感染人數仍在攀升，「而且我們看到新變異和新突變種正在影響南亞及拉美的廣大民眾」，「這對復甦和世界經濟成長構成重大挑戰。」他還說：「目前疫苗接種可能是使世界經濟步上穩定復甦道路的首要問題」，但「疫苗接種不平等是一個嚴峻的挑戰」。

他說，聯合國預期今年美國經濟將強勁成長約6.2％，為1966年以來最高，而中國經濟約將成長8.2％。但他稱印度、巴西、南非和許多其他發展中國家為（全球經濟的）「弱點」。

歐盟執委會12日則把今年歐元區國內生產毛額（GDP）成長率預測，從3.8%調升至4.3%，原因是首度把8000億歐元（9710億美元）復甦基金的效果納入考量；明年成長率也從3.8%上修至4.4%。民眾加速接種新冠疫苗、當局已推出紓困計畫，以及全球景氣回溫提振出口，也都是歐元區展望好轉的因素。不過歐元區19國的復甦速度將不均，德國經濟規模可望在年底前就重返疫情爆發前的水準，法國可能要到明年第1季，西班牙則要到明年底。