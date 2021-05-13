我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

聯國 上修全球經濟成長

譯林聰毅、陳律安／綜合報導
全球貿易增加，已達到疫情前水平。（歐新社）
全球貿易增加，已達到疫情前水平。（歐新社）

聯合國11日以美國和中國經濟強勁反彈為由，將今年全球經濟成長率預測上調至5.4％，同時警告說，新冠肺炎病例激增和疫苗供應不足，將威脅復甦。

聯合國在「2021年中期世界經濟形勢與展望」報告中，上調今年全球成長預測，理由是以美國和中國為首的幾個大型經濟體全面快速施打疫苗，以及全球商品和製成品貿易增加，並已達到疫情前的水平。

聯合國1月預測今年全球將成長4.7%。報告並預測，明年全球將成長4.7%，高於國際貨幣基金（IMF）預測的4.4%。

但聯合國警告，「這將不足以拉抬世界其他地區的經濟」，而且「南亞、撒哈拉沙漠以南非洲，以及拉美和加勒比海地區國家的經濟前景，依然脆弱且不確定」。

聯合國經濟和社會事務部的全球經濟監測負責人拉希德說，由於第二波和第三波疫情，「歐洲的前景並未如我們預期光明」，而目前所面臨的主要挑戰是，許多地方感染人數仍在攀升，「而且我們看到新變異和新突變種正在影響南亞及拉美的廣大民眾」，「這對復甦和世界經濟成長構成重大挑戰。」他還說：「目前疫苗接種可能是使世界經濟步上穩定復甦道路的首要問題」，但「疫苗接種不平等是一個嚴峻的挑戰」。

他說，聯合國預期今年美國經濟將強勁成長約6.2％，為1966年以來最高，而中國經濟約將成長8.2％。但他稱印度、巴西、南非和許多其他發展中國家為（全球經濟的）「弱點」。

歐盟執委會12日則把今年歐元區國內生產毛額（GDP）成長率預測，從3.8%調升至4.3%，原因是首度把8000億歐元（9710億美元）復甦基金的效果納入考量；明年成長率也從3.8%上修至4.4%。民眾加速接種新冠疫苗、當局已推出紓困計畫，以及全球景氣回溫提振出口，也都是歐元區展望好轉的因素。不過歐元區19國的復甦速度將不均，德國經濟規模可望在年底前就重返疫情爆發前的水準，法國可能要到明年第1季，西班牙則要到明年底。

聯合國 疫苗 中國

上一則

IEA：原油供應缺口將擴大

下一則

經濟復甦強勁 聯合國上調中國GDP至8.2%

延伸閱讀

打完疫苗針 這些情況加州可以不戴口罩

打完疫苗針 這些情況加州可以不戴口罩
聯合國新疆視訊會議登場 美英德矛頭對準中國

聯合國新疆視訊會議登場 美英德矛頭對準中國
日本疫情惡化 專家歸因疫苗接種慢高齡人口多

日本疫情惡化 專家歸因疫苗接種慢高齡人口多
花旗球場增設得來速疫苗站 不下車即可接種

花旗球場增設得來速疫苗站 不下車即可接種

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體