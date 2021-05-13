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IEA：原油供應缺口將擴大

編譯陳律安／綜合報導
國際能源總署（IEA）表示，新冠肺炎疫情造成的原油供給過剩的局面已結束，全球原油供不應求，到年底前供應缺口可能擴大。(路透)
國際能源總署（IEA）表示，新冠肺炎疫情造成的原油供給過剩的局面已結束，全球原油供不應求，到年底前供應缺口可能擴大。(路透)

國際能源總署（IEA）表示，新冠肺炎疫情造成的原油供給過剩的局面已結束，目前全球原油供不應求，且到年底前供應缺口可能會擴大，這可能使石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）考慮進一步縮減減產規模。

IEA指出，已開發國家3月的原油庫存，僅比2015至2019年平均值多3,690萬桶，去年夏季庫存一度比平均值多2.5億桶左右；若與2016至2020年平均值做比較，3月庫存量更僅多170萬桶，不到一艘超級油輪的運能。

IEA並表示，第2季OPEC+日產量約比需求少15萬桶，且年底前缺口可能擴大至250萬桶。

IEA說：「隨著供給缺口逐漸擴大，可能為OPEC+進一步縮減減產規模鋪路，或是更快速度去化庫存。」

IEA表示，若美國與伊朗的核子談判達成共識，使伊朗全面重返油市，OPEC+的供應缺口仍有170萬桶。OPEC+先前減產的目標，是把原油庫存水準降至五年平均值，並支撐油價。

IEA說，印度、巴西、及泰國爆發新一波疫情，不足以讓原油需求偏離回升趨勢，但可能影響油市。IEA把今年全球能源需求展望降至每日9,640萬桶，調降了27萬桶。

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