歐盟告不贏 亞馬遜不用補稅

歐盟執委會與亞馬遜的補稅訴訟案，歐盟普通法院判決亞馬遜勝訴，不須向盧森堡政府補繳逾3億美元稅款。（美聯社）

歐盟 試圖向科技巨擘課徵更多稅款的努力再次受挫，執委會與電商巨擘亞馬遜 的補稅 訴訟案，歐盟普通法院12日判決亞馬遜勝訴，不須向盧森堡政府補繳2.5億歐元（約3.03億美元）稅款。

歐盟普通法院表示，歐盟執委會未能證明盧森堡為亞馬遜提供違法的稅務優惠，且執委會的分析「在許多方面有誤」，因而駁回執委會的補稅要求。

歐盟執委會在2017年指控盧森堡政府不當授予亞馬遜稅務優惠，讓亞馬遜繳的稅比當地企業少了四倍；亞馬遜對執委會的指控提出異議，並向歐洲法院提起上訴。

亞馬遜一位發言人表示：「我們對法院判決很滿意，結果符合本公司長久以來遵循所有法規的立場，證明本公司未享有特殊待遇。」

歐盟執委會暫未發表評論，全案仍可上訴至歐洲法院（European Court of Justice，歐盟最高法院）。

這是歐盟執委會不到一年裡接連在類似的訴訟失利，也代表歐盟執委薇斯塔格（Margrethe Vestager）打擊選擇性稅收優惠協議的努力再次受挫；去年7月，法院裁定執委會未能證明愛爾蘭政府授予蘋果公司（Apple）不當優惠，蘋果因而也不需補稅13億歐元稅款。

執委會已決定把蘋果補稅案上訴至歐洲法院，並已開始研議各種措施，加強打擊不公平市場競爭行為。

盧森堡、愛爾蘭和荷蘭等歐盟成員國均提供稅務優惠，吸引全球大型企業；過去八年來，薇斯塔格致力對抗這些不公平稅務規定；儘管在亞馬遜的訴訟案中落敗，維斯塔格並未全盤皆輸；歐盟普通法院12日在另一起訴訟中，判決法國天然氣蘇伊士集團（ENGIE SA）敗訴，須向盧森堡補繳約1.2億歐元稅款。

歐洲國會議員目前正在討論兩項提案，可能對法規帶來重大改變；歐盟推動這兩項法案的目標是加強補救措施，促成實際變革，而非對一再違規者罰款。