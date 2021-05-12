蘋果用自家5G晶片 衝擊高通

分析師預測，蘋果公司5G基頻晶片可能會在2023年驅動iPhone的連網功能。 （歐新社）

分析師預測，蘋果 公司最快可能於兩年後採用自家的5G 基頻晶片 ，代表手機晶片大廠高通的營運可能大受衝擊，高通股價應聲挫低，繼10日收盤重挫近6.5%後，11日再跌0.74%。

AppleInsider網站報導，天風國際證券分析師郭明錤在一份給投資人的報告中預測，蘋果5G基頻晶片可能會在2023年驅動iPhone的連網功能，儘管整合的時間可能會延後。

郭明錤說：「我們預測iPhone最快將在2023年採用蘋果自行設計的5G基頻晶片」，「隨著 Android在高階5G手機市場銷售放緩，高通將被迫轉向低階市場尋求更多訂單，以彌補蘋果訂單的損失」。

郭明錤10日也示警，不只高通，聯發科也將面臨結構性風險，他認為5G SoC業務成長最快時期已經過去。關於蘋果採用自家5G基頻晶片的消息，也代表聯發科與高通最後將在利潤不佳的中、低階市場競爭。

報導也說，郭明錤先前曾預測，蘋果設計的數據機晶片最快將在2022年亮相，取代高通的產品。

另外，蘋果10日宣布將加碼投資4500萬美元給康寧公司（Corning），以助康寧擴充在美國的產能，同時促進能增強產品耐用度與使用壽命的新技術研發。過去四年，蘋果總計已投資康寧4.5億美元。康寧是蘋果iPhone、iPad、Apple Watch等多項產品的玻璃基板供應商，兩家公司的合作可以溯自第一代iPhone。

最近有報導指出，蘋果準備在2023年推出折疊式iPhone，而早在2019年市場就有傳言康寧在研發可折玻璃，去年康寧說，希望該技術可在12個月到18個月內，應用到市場上。