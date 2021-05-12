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特斯拉上海擴廠喊卡

編譯林聰毅、林奕榮／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上個月在中國的銷售量，比3月減少近三成，表現比當地的同業還糟，另外還傳出因美中貿易戰所造成的不確定性，已暫停購地擴建上海廠的計畫。

路透報導，由於美中貿易戰所造成的不確定性，特斯拉已暫停購地擴建上海廠的計畫。這家美國電動車大廠原本還打算將上海廠打造成全球出口中心。

消息人士透露，除了川普政府時期對從中國進口商品加徵的關稅之外，現在美國對從中國進口的電動汽車還徵收25%的關稅，使特斯拉考慮限制中國在全球生產中的比重。

三名消息人士說，特斯拉3月時未參與上海廠馬路對面一塊土地的投標，因為公司不再打算大幅提高在當地的產能，至少暫時如此。

然而，特斯拉在發給路透的一份聲明中說，上海廠正在按照計畫開發。上海市政府並未回應路透這項報導。

消息人士說，特斯拉從未宣布有意收購這塊土地，它的面積約為特斯拉目前廠區占地200英畝（80公頃）的一半，可使該公司再增加20萬至30萬輛汽車產能。

根據中國全國乘用車市場信息聯席會11日發布的數據，中國4月廣義乘用車零售銷量比去年同月增加12.4%，達到164.3萬輛，其中新能源車銷量16.3萬輛，而特斯拉賣出2萬5845輛在當地製造的車輛，比3月減少27%，月比減幅比整體新能源車的下滑12%還深。

特斯拉1月在中國賣出1萬5484輛車，2月銷售量為1萬8318輛。

Wedbush分析師艾夫斯在給客戶的報告中寫道，特斯拉上個月在中國遭遇一連串公關問題，從產品安全遭到中國消費者質疑，到該公司處理資料的方式，皆引發批判。

相較於蔚來、小鵬和理想等中國同業，特斯拉股價停滯不前。特斯拉10日收盤大跌6.4%，11日再跌1.88%。

另外，特斯拉執行長馬斯克11日在推特發文，詢問「你是否希望特斯拉接受狗狗幣」，一度讓這款數位貨幣應聲大漲逾17%。

特斯拉 中國 美國

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