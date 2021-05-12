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東南亞疫情再起 經濟疲軟

編譯任中原／綜合報導
東南亞主要國家疫情再起，展望蒙塵。（美聯社）
東南亞主要國家疫情再起，展望蒙塵。（美聯社）

菲律賓與馬來西亞今年第1季經濟持續萎縮，仍陷衰退泥淖，印尼與泰國經濟也同樣出現疲軟信號，凸顯東南亞主要國家新冠疫情再起，不僅衝擊景氣，也使展望蒙塵。

菲律賓第1季國內生產毛額（GDP）比去年同期萎縮4.2%，比市場預估的萎縮3.2%更差，也只比去年第4季微幅擴張0.3%。菲國經濟已連五季負成長，預料今年復甦速度將是東南亞最慢。

由於馬尼拉及其他經濟重鎮重新實施嚴格的管制措施，使政府所訂的全年成長6.5%目標備受威脅；失業情況迄未好轉，而且還可能更加嚴重。政府目前正在檢討成長目標，而亞洲開發銀行預估今年將成長4.5%。

馬來西亞上季經濟則萎縮0.5%，減幅小於市場預估的0.9%，也比去年第4季時的下滑3.4%有所好轉。不過，馬來西亞新冠疫情惡化，促使政府宣布，5月12日至6月7日實施全國性的人員移動管制。央行總裁諾珊茜雅則說，經濟仍將因為國外需求強勁而受益。

印尼上周公布上季經濟萎縮0.74%，降幅比經濟學者預估的0.65%大；政府表示，由於政府已採取新的刺激計畫，提振國內需求，預料第2季經濟將快速成長。

泰國預定17日公布第1季GDP，預料也將萎縮1%，且泰國政府已下修全年經濟展望。由於疫情難解，泰國觀光業災情慘重，政府因而於11日通過規模450億泰銖（14.5億美元）刺激方案。

新加坡上季經濟雖成長0.2%，為東南亞少數維持正成長的經濟體之一，但當局實施的邊境管制措施正導致許多產業面臨「缺工」困境，特別是營建、海事及加工處理業。

這些東南亞國家今年經濟預料仍將正成長，但基於第1季數據偏弱，全年經濟展望已轉弱。亞洲開發銀行已調降東協今年成長率預估到4.4%，並調低馬、菲、泰三國的成長預估。

彭博資訊經濟學者表示，東協各國最近公布的數據普遍疲軟，顯示今年區內經濟只能弱勢反彈，且更加依賴天然資源出口維持成長。

東南亞 泰國 疫情

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