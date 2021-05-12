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新興市場教父 墨比爾斯唱旺印度、中國股市

編譯劉忠勇、任中原／綜合報導

隨著歐美國家持續重啟經濟，加上原料商品行情大漲，「通膨」成了近來金融市場的熱議話題。

在通膨題材熱門之際，分析師看好景氣循環股、價值股仍將表現強勢，「新興市場教父」墨比爾斯看旺中國與印度股市。

Mobius資本合夥公司創辦人墨比爾斯說，由於各大央行在新冠肺炎疫情期間大印鈔票，基金經理人可能低估了通膨的持久性，這種情勢對美國尤其是個大問題，因為通膨升高將對美元造成壓力，同時物價加快上升可能支持原料價格的漲勢。

墨比爾斯說，這種環境有利新興市場，認為新興市場未來幾年經濟成長將比已開發國家更快。

他認為，最近受科技股賣壓打擊的中國股市，及因疫情惡化而重挫的印度股市，特別具吸引力。

不過，他審慎看待價值股的輪動行情，「利率持續偏低，已減弱本益比等正常參數的指引效果。我認為投資人布局必須結合價值股與成長股」。

高盛副總裁米勒則認為，美股輪動交易才走一半而已，工業股、能源股、非必需消費品類股、原材料股的表現將繼續領先大盤，原因是經濟加速成長、通膨上揚，終將導致聯準會（Fed）緊縮購債規模、進而升息，將考驗對利率敏感且價位偏高的成長股。他也建議投資人考慮歐洲解封題材和新興市場，但須留意拜登基礎建設支出和加稅對美股影響。

在美股本周重挫之前，摩根大通證券以柯蘭諾維奇為首的策略師團隊，也建議客戶加倍投資再通膨交易，加碼景氣循環股和價值股，「我們預料今年通膨會大幅上揚，市場可能遲於反映而布局不足」。

就整體資產布局而言，他建議減持現金，買進大宗商品和股票。

新興市場 投資 墨比爾斯

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