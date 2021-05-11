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PS 5主機 傳缺貨到2022年

編譯葉亭均／綜合報導
PS 5電玩主機供應短缺的情況可能一路延續至2022年。（路透）
PS 5電玩主機供應短缺的情況可能一路延續至2022年。（路透）

Sony公司對分析師提出警告，表示PlayStation 5電玩主機供應短缺的情況將一路延續至2022年，凸顯該公司調高這款主機銷售目標的能力受限。

Sony在4月28日公布財報時表示，在3月底止的上季共賣出780萬台PS 5，目標為今年度賣出至少1480萬台。這符合前一代熱門遊戲機PlayStation 4銷量軌跡，PS 4迄今賣出1.159億台。

不過，彭博資訊引述數名消息人士報導，Sony在財報後的一場分析師簡報會議中表示，PS 5的供應要跟上強勁需求，有其難度。PS 5自去年11月推出以來一直庫存見底，部分原因是半導體等零件短缺。Sony也未正式公布關於預期何時供應能回歸正常的估計時間。

好幾名與會的消息人士透露，Sony財務長十時裕樹表示：「我不認為今年需求會下滑，但就算我們取得更大量零件，明年生產出更多的PlayStation 5，我們的供應也將無法跟上需求。」Sony發言人不願置評。

Sony股價從4月28日以來已下跌約8.7%。5月10日漲3%，過去一年來累計上漲55.2%。

十時裕樹對分析師表示，Sony必須盡快提高產量，以確保商店架上能有PS 5遊戲主機。在一名分析師提出Sony是否有能力抓住這波「宅需求」的疑慮時，十時裕樹表示，無論新冠疫情發展局勢如何，需求都將維持高檔。

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