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擱置8年…歐盟、印度重啟FTA談判

財經新聞組／綜合報導

歐盟成員國領導人8日與印度總理莫迪舉行視訊會議，雙方同意恢復自2013年起擱置的自由貿易協議談判（FTA）。同時就新冠疫情、氣候變遷等關鍵議題展開討論。此外，雙方還商議在非洲、中亞以及印太區域合作開展基礎建設計畫，透過加強合作，因應強勢崛起的中國。

雙方在視訊會議後發表的聯合聲明中說，歐盟與印度同意重啟談判，達成一項全面互利的貿易協議，以應對當前挑戰。聲明說，為使談判獲得成功，雙方必須解決市場準入問題。此外，歐盟和印度表示將致力於可持續和包容的經濟增長，以及在新冠大流行後儘快恢復經濟。

歐盟執委會主席馮德萊恩在會議結束後對媒體表示，此次歐盟-印度峰會是雙方關係的「里程碑」。歐盟與印度有著密切的關係，但仍有很多潛力有待開發，其中最大的潛力在貿易和投資領域。雙方還將就投資協議和地理標誌協議展開談判。

莫迪原定參加在葡萄牙波爾圖舉行的歐盟-印度面對面峰會。因印度疫情嚴重，莫迪取消行程，歐盟-印度峰會改為線上舉行。歐盟成員國領袖也是首次全體出席歐印峰會，顯示歐洲對印太區域重燃興趣。

路透引述印度官員說法稱，歐盟將與印度一起推動基建計畫，包括交通、能源、數位化等，以尋求能夠與中國「一帶一路」抗衡的方案。計畫草案還批評北京，稱其援助方案導致中亞和巴爾幹半島國家債台高築。

印度目前是歐盟的第十大貿易夥伴。雙方2007年開始就自由貿易協議展開談判，由於在汽車、葡萄酒關稅等問題上存在分歧，談判於2013年擱置。

歐盟 印度 貿易協議

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