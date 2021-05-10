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澳幣紐元 貨幣緊縮題材燒

編譯林奕榮／綜合報導
澳幣。(路透)
澳幣。(路透)

加拿大與英國等國央行都正開始縮減量化寬鬆（QE）措施或緊縮貨幣政策，促使匯市投資人忙著提前布局，分析師認為，澳幣與紐元將是下個受惠於「緊縮題材」的貨幣。

加拿大央行上月宣布調降每周淨買入加國公債的規模，從40億加元減少至30億加元，並暗示明年可能升息，英國央行上周說，將放慢購債步調，每周購債金額從44億英鎊降至34億英鎊，但強調此舉並非緊縮貨幣政策；挪威央行正考慮升息。這些趨勢推升加元、英鎊及挪威克朗匯率今年來升值逾2%。

如今，匯市投資人正在「超前部署」，開始尋找景氣快速升溫、可能緊縮貨幣政策的經濟體，並評估哪些地區的緊縮政策前景仍然遙遠，以選出接下來的貨幣贏家和輸家。

投資人策略之一是依循商品熱潮，押注澳洲、紐西蘭等經濟快速復甦的商品出口國貨幣；另一項策略是從事利差交易，即買進可能升息國家的貨幣，賣出承諾維持超低利率國家的貨幣。

拜新冠疫苗接種日漸普及所賜，已開發國家的生活正回歸常態，但這些國家的央行也正在避免景氣與市場過熱、扶持復甦之間取得微妙平衡。雖然央行官員現在仍不願談論討論緊縮政策，但各國縮減QE的時點已愈來愈近。

美國銀行認為，聯準會、歐洲央行、日本銀行（央行）及英國央行去年共買入近9兆美元資產，預估今年規模可能下滑至約3.4兆美元，明年再降至4000億美元。

匯市投資人正緊盯央行政策即將轉向的跡象，例如ECB官員卡薩克斯上周表示，最快可能在6月決定縮減QE規模，帶動歐元大漲。

紐元。(路透)
紐元。(路透)

央行 貨幣 投資

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