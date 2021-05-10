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金價周漲3.5% 六個月最強 重返1800美元大關

財經新聞組╱綜合報導
國際金價連三漲，創去年11月初來最大周線漲幅。 （路透）
國際金價連三漲，創去年11月初來最大周線漲幅。 （路透）

國際金價連續第三日上漲，且創下去年11月初來最大周線漲幅，美國最新就業報告遠不如預期，強化市場對聯準會（Fed）緊縮貨幣為時尚早的看法，美債殖利率一度應聲下滑，此時風險偏好消退，加上美元走軟，支撐黃金作為替代資產的需求。國際油價周線則漲逾1%。

黃金現貨上周五（7日）上漲1.6%，觸及每英兩1843.43美元，寫下2月中以來高點，收盤報1831.25美元，一周來漲幅高達3.5%，創去年11月初以來最高。6月交割的紐約黃金期貨也漲0.9%，以每英兩1831.3美元作收。

美國4月非農就業人數僅新增26.6萬人，遠低於市場預估的100萬人。

黃金今年開年表現疲軟，元月初站上1960美元高點後一路向下，2月下旬跌破1800美元後，3月初甚至一度跌到1680美元，直到上周四收盤才重返1800美元大關之上，主要承受美元升值和美債殖利率升高雙重壓力，但目前這兩大利空看來暫時不會對黃金構成壓力；同時，當大宗商品價格上漲，通膨預期隨之升高，因而提升黃金作為避險工具吸引力。

瑞銀集團（UBS）分析師史塔那維說，4月新增就業人數成長雖減緩，但意味政府還沒有調整政策的急迫性，這有助支撐金價。除了黃金，白銀和白金現貨價格也上漲，鈀金則一度挫4.1%，主因投資人獲利了結。

國際油價7日也收漲，布蘭特原油期貨報每桶68.28美元，西德州原油收報64.9美元，同漲0.3%，周線也皆漲逾1%。儘管印度新冠疫情惡化，但歐美鬆綁防疫限制措施、工廠復工，加上政府推動疫苗接種，都為燃料需求回升奠基。

殖利率 就業 美國

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