花旗擬進軍加密幣市場

花旗集團考慮首次進軍加密幣市場，成為最新一家計劃拓展這片市場的大型跨國銀行。雖然加密幣仍面對許多聲譽上的挑戰，但資產管理人和避險基金等客戶對比特幣 愈來愈有興趣，已逼得大銀行們做出回應。

花旗外匯部門全球主管塔奇曼向英國金融時報（FT）表示，該銀行正考慮推出加密幣相關服務，雖然尚未決定會是何種服務，但交易、託管和融資都在考慮範圍。塔奇曼說，從去年8月開始，花旗就已看到眾多客戶對比特幣的興趣快速升高，其中包括不少大型資產管理人。有些客戶已要求花旗研究此議題，有些客戶則希望能透過花旗交易某些加密幣，或以加密幣做為交易的資金。

高盛集團則已更進一步涉足比特幣市場。雖然該銀行在比特幣現貨市場上仍並不活躍，但上個月在未公告的情況下，推出了與比特幣價格掛鉤的無本金交割遠期交易衍生商品，透過與加密資產交易公司Cumberland DRW合作，以大筆交易的方式在芝加哥商品交易所（CME）買賣比特幣期貨，藉此避開比特幣巨幅價格波動問題。

編譯王巧文／綜合報導

比特幣與狗狗幣今年價格暴漲後，散戶正進一步探索加密貨幣 領域，物色下個可能竄紅的標的，如今已將注意力轉向唯鏈幣（VeChain）、極特幣（DigiByte）和SafeMoon等新興數位資產。

年初至今，唯鏈幣的價格已狂飆900%以上，市值達到約133億美元。SafeMoon自3月推出以來，價格已經勁漲逾20,000%，市值升至37億美元。

投資 人從一種投機性資產跳換另一投機資產現象，顯示市場狂熱加劇，已推高白銀等大宗商品、股票及加密貨幣一系列資產價格，也展現拿到政府刺激支票、疫情下更常待居在家的新手投資人，如何成金融市場中一股不穩定的新生力量。