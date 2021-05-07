我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

特斯拉Q2產能 傳全數賣光

編譯林奕榮／綜合報導
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的產品需求目前格外強勁，傳言第2季的產能料創新高，且已售罄。(歐新社)
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的產品需求目前格外強勁，傳言第2季的產能料創新高，且已售罄。(歐新社)

電動車新聞網站Electrek引述知情人士報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的產品需求目前格外強勁，第2季的產能料創新高，且已售罄。

特斯拉執行長馬斯克在2021年第1季的財報法說會上，曾提及該公司電動車的火熱需求；他表示：「消費者對電動車的看法確實有所改變；第1季的需求向來會下滑，但今年第1季卻沒有往常會見到的季節性衰減，需求反倒增加。」

Electrek報導指出，特斯拉電動車需求暢旺的趨勢看來正延續至第2季。

報導引述知情人士指出，特斯拉已向員工告知，第2季還有兩個月才結束，但產能卻已經售罄。

新版Model S和Model X的需求強勁符合預期，因為這兩款電動車的生產作業本已延誤，使本季的交車受限；不過Model 3和Model Y的需求仍持續攀升，產能同樣也已售罄。

產能售罄，代表特斯拉接下的任務是在本季結束前生產及交付這些電動車，並且為第3季儲備庫存。

特斯拉上季產能已創18萬338輛的紀錄，本季產能預期將略高於上季，主因為Model S生產作業重新啟動，以及上海廠、加州費利蒙（Fremont）廠的Model Y產量增加。

Electrek表示，特斯拉本季產能將創紀錄，且已售罄，的確表現不俗；特斯拉並未向員工透露公司規劃的產能，但突破20萬輛大關不算意外。

與此同時，特斯拉6日聲明表示，將開發一個資料庫，讓中國大陸車主能夠取得車輛相關數據；特斯拉指出，資料庫預定今年稍晚上線運作，但未說明其他具體內容，例如數據是否能免費取得，或者哪些行車資料會被上傳。

這是汽車製造商首度在中國大陸宣布此類計畫；過去幾年來，愈來愈多車廠在車輛上安裝攝影機和感測器，捕捉車輛周遭的影像；如何管控這些影像的使用、傳送和儲存，正成為汽車業和監管當局的挑戰。

中國大陸4月公布草案，以確保智慧汽車產生的數據之安全性；特斯拉高管表示，該公司電動車在大陸獲取的數據，都儲存在大陸境內。

特斯拉 電動車 中國

上一則

晶片缺 Switch估銷售減少11.5%

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

申領失業救濟金人數比預期少 但美股早盤漲跌互見

申領失業救濟金人數比預期少 但美股早盤漲跌互見
美媒稱特斯拉第2季產能售罄 盤前股價應聲大漲

美媒稱特斯拉第2季產能售罄 盤前股價應聲大漲
特斯拉Q1中國營收飆2.3倍 達30.43億美元 計畫再擴廠

特斯拉Q1中國營收飆2.3倍 達30.43億美元 計畫再擴廠
特斯拉碳排放信用收入下滑 未來獲利恐受衝擊

特斯拉碳排放信用收入下滑 未來獲利恐受衝擊

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
股神巴菲特（左）在波克夏公司連續第2年的視訊股東會上說，看到「非常大幅的通膨」和價格上漲。路透

股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

2021-05-03 19:49
巴菲特和芒格1日舉辦波克夏線上股東大會。(路透)

巴菲特線上股東會 承認「錯賣蘋果股票」 拒談加密貨幣

2021-05-01 22:05
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
威瑞森電信出脫雅虎、美國線上，象徵經營策略驚人翻轉。(路透)

威瑞森以50億元出售雅虎、AOL給私募基金阿波羅

2021-05-03 08:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了