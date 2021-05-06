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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

歐4月服務業轉為擴張

編譯陳律安／綜合報導
歐洲、印度等地雖仍實施大規模抗疫封鎖措施，但上月服務業景氣仍展現韌性，成為今年全球經濟將強勁成長的最新跡象。(路透)
歐洲、印度等地雖仍實施大規模抗疫封鎖措施，但上月服務業景氣仍展現韌性，成為今年全球經濟將強勁成長的最新跡象。(路透)

歐洲、印度等地雖仍實施大規模抗疫封鎖措施，但上月服務業景氣仍展現韌性，成為今年全球經濟將強勁成長的最新跡象。

IHS Markit 5日公布，歐元區4月服務業採購經理人指數（PMI）最終值升至50.5，高於3月的49.6，轉為擴張，也略高於初估值的50.3。同日公布的歐元區4月製造業和服務業綜合PMI最終值則攀抵53.8，高於3月的53.2，也比初估值53.7高。

歐洲服務業是受新冠肺炎疫情衝擊最大的產業之一，但部分國家的服務業已開始顯露回溫跡象，例如西班牙上月服務業PMI為54.6，是去年7月以來首度高於象徵景氣榮枯分水嶺的關卡，顯示在民眾擴大接種新冠疫苗之際，政府可望鬆綁封鎖措施，企業為此預做準備。

服務業者自疫情爆發以來首度增聘員工。牛津經濟研究院經濟學家諾比爾說，修正後的4月歐元區PMI數據，顯示該地區的經濟應該已走出谷底。

然而，部分歐洲國家服務業的景氣仍未回升，例如義大利上月服務業PMI為47.3，低於3月的48.6，這是歐元區在止於3月的半年內，經濟復甦腳步落後美國的原因，而本季歐洲落後美國的情況可能再度上演。

印度疫情正急遽惡化，單日新增確診數頻頻改寫全球新高，光上周新增病例就超過100萬人。

儘管如此，印度上月服務業PMI仍未低於榮枯線，為54，僅略低於3月的54.6。這與印度一年前的情況形成鮮明對比。

印度 疫情 美國

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