升息說惹議 葉倫緊急滅火

美國財政部長葉倫。（美聯社）

美國財政部長、聯準會（Fed）前主席葉倫 4日警告，美國利率 可能必須隨著時間而上升，以確保美國經濟不致過熱；葉倫此番談話引發科技股沈重賣壓，不過稍後她又提出澄清。

由於拜登 政府先後提出兩項總額達4兆美元的基礎建設支出及社會安全網計畫，因此葉倫的談話令股市投資人相當敏感。葉倫原先的說法加重以科技股為主的高成長股賣壓，因為一旦利率上升，這些類股未來獲利的價值將相對下降。

葉倫接受大西洋（The Atlantic）訪問時表示，「利率有可能必須上升一些，以確保我們的經濟不致過熱，儘管新增的公共支出與經濟規模比起來仍相對較小」。她說，「因此這（支出計畫）可能使利率非常小幅地上升，以達成（資源）重新配置。但這些投資是我們的經濟體系要具有競爭力及生產性所必需」。

葉倫的談話備受投資機構及經濟學者的注意，這些人士對於拜登的支出計畫是否會引發通膨升高，並迫使Fed緊縮貨幣政策，正在進行激烈爭辯。葉倫的說法似乎與她之前的觀點並不一致，且拜登政府與Fed都再三表示，任何通膨壓力都將是「過渡性」。

數小時後，葉倫在華爾街日報舉辦的活動上，對她上述說法提出澄清，表示提高利率「並不是（她）在預測或建議之事」，而且她並不認為存在「將發生通膨問題」。她強調，「如果還有任何人尊重Fed的獨立性，我認為就是我本人」。

她並透露，她與Fed主席鮑爾只要有空，大約「每周」都會面；「我們廣泛地討論他們如何管理貨幣政策的議題，但這都由Fed決定。這些都不是我會提供意見的事」。葉倫表示，她相信Fed必要時有「工具」可有效抑制通膨；她強調，拜登的投資計畫如果通過，將分多年實施，不會對美國財政赤字不利。