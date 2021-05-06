我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

又1加密貨幣暴漲 狗狗幣飆升50%

編譯劉忠勇／綜合報導
狗狗幣直線飆漲50％，Robinhood的交易App一度因此癱瘓。(取材自推特)
狗狗幣直線飆漲50％，Robinhood的交易App一度因此癱瘓。(取材自推特)

在加密貨幣世界中，憑動物本能投資正大行其道，狗狗幣直線飆漲50％，Robinhood的交易App一度因此癱瘓。

其他所謂的山寨幣也開始興起，達世幣(Dash)飆升14％，以太坊經典(Ethereum Classic)暴漲30％以上。根據CoinMarketCap.com的數據，在去中心化金融（DeFi）的世界，Force DAO、Tierion等代幣周二上漲超

過100%。同時，Robinhood表示，早先加密貨幣交易平台遇到的問題已經得到解決。

Huntington Private Bank的投資管理總監Chad Oviatt表示，「你的錢需要找個去處，而這裡是投機炒作交易的市場所在，短期內就可以收獲可觀，你在這裡會感到這種快感」。

這次大漲無法用簡單理由解釋，基本上延續了加密貨幣暴漲趨勢，所有數位代幣的總市值超過了2.25兆美元。狗狗幣的創立源於2013年一個玩笑，常被用於市場行銷活動。最近一次是美國職棒聯盟的奧克蘭運動家隊以100狗狗幣的價格出售兩張門票。 Tyler and Cameron Winklevoss和支持的加密貨幣交易所Gemini表示，將支援狗狗幣，並將很快啟動狗狗幣的交易。

一年前狗狗幣的價格只有約0.002美分（當時市值約3億美元），今年飆翻天的漲勢引起了華爾街許多人的興趣。甚至聯準會（Fed）也對此有所關注，當上周被問到GameStop 和狗狗幣等資產的劇烈上漲是否威脅金融穩定時，Fed主席鮑爾說「一些資產的價格很高」。

狗狗幣 貨幣 投資

上一則

新興市場投資人 進退兩難

下一則

科技女股神受挫 方舟創新ETF大跌

延伸閱讀

好會扯 蓋茲離婚與GME股價有何干？

好會扯 蓋茲離婚與GME股價有何干？
財經簡訊

財經簡訊
不想錯過馬斯克周末現場秀熱潮？狗狗幣又飆漲50%

不想錯過馬斯克周末現場秀熱潮？狗狗幣又飆漲50%
乙太幣突破3000元創新高 比特幣在加密幣市占下滑

乙太幣突破3000元創新高 比特幣在加密幣市占下滑

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
股神巴菲特（左）在波克夏公司連續第2年的視訊股東會上說，看到「非常大幅的通膨」和價格上漲。路透

股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

2021-05-03 19:49
巴菲特和芒格1日舉辦波克夏線上股東大會。(路透)

巴菲特線上股東會 承認「錯賣蘋果股票」 拒談加密貨幣

2021-05-01 22:05
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
威瑞森電信出脫雅虎、美國線上，象徵經營策略驚人翻轉。(路透)

威瑞森以50億元出售雅虎、AOL給私募基金阿波羅

2021-05-03 08:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了