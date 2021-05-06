又1加密貨幣暴漲 狗狗幣飆升50%

狗狗幣直線飆漲50％，Robinhood的交易App一度因此癱瘓。(取材自推特)

在加密貨幣 世界中，憑動物本能投資 正大行其道，狗狗幣 直線飆漲50％，Robinhood的交易App一度因此癱瘓。

其他所謂的山寨幣也開始興起，達世幣(Dash)飆升14％，以太坊經典(Ethereum Classic)暴漲30％以上。根據CoinMarketCap.com的數據，在去中心化金融（DeFi）的世界，Force DAO、Tierion等代幣周二上漲超

過100%。同時，Robinhood表示，早先加密貨幣交易平台遇到的問題已經得到解決。

Huntington Private Bank的投資管理總監Chad Oviatt表示，「你的錢需要找個去處，而這裡是投機炒作交易的市場所在，短期內就可以收獲可觀，你在這裡會感到這種快感」。

這次大漲無法用簡單理由解釋，基本上延續了加密貨幣暴漲趨勢，所有數位代幣的總市值超過了2.25兆美元。狗狗幣的創立源於2013年一個玩笑，常被用於市場行銷活動。最近一次是美國職棒聯盟的奧克蘭運動家隊以100狗狗幣的價格出售兩張門票。 Tyler and Cameron Winklevoss和支持的加密貨幣交易所Gemini表示，將支援狗狗幣，並將很快啟動狗狗幣的交易。

一年前狗狗幣的價格只有約0.002美分（當時市值約3億美元），今年飆翻天的漲勢引起了華爾街許多人的興趣。甚至聯準會（Fed）也對此有所關注，當上周被問到GameStop 和狗狗幣等資產的劇烈上漲是否威脅金融穩定時，Fed主席鮑爾說「一些資產的價格很高」。