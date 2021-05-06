新興市場投資人 進退兩難

隨著通膨疑慮升溫，交易員對開發中國家前景的看法變得較不樂觀，多數用現金尋求庇護的投資人，還未準備重新進場。（路透）

時序進入5月的第一周，新興市場 投資人陷入進退維谷的兩難，因為美國龐大刺激計畫、央行鴿派政策，以及原物料商品價格上漲，都可望支撐新興市場，但印度 等地的新冠肺炎疫情 加重、美俄緊張關係升溫，加上中國華融債務事件，都可能使買家裹足不前。

在並列為「金磚四國」的印度與巴西，確診與死亡人數都急遽攀升，印度過去24小時新增確診人數超過35萬人，確診總人數超過2000萬人，還被形容為遭遇「疫情海嘯」。其他開發中國家也正出現新一波激烈的疫情，過去一個月以來，從東南亞的寮國到泰國，再到與印度接壤的不丹與尼泊爾，疫情都日益加劇，寮國新增病例飆增220倍，尼泊爾與泰國都激增十倍以上。

滙豐的調查顯示，隨著通膨疑慮升溫，交易員對開發中國家前景的看法變得較不樂觀，多數用現金尋求庇護的投資人，還未準備重新進場。

摩根資產管理首席亞洲市場策略師許長泰認為，新興市場投資人將繼續在美國經濟復甦的積極順風，以及印度等國嚴峻疫情之間左右為難，「美國的經濟復甦力道增強也可能造成潛在的通膨與債券殖利率走高，進而限制向來易受美債殖利率上升衝擊的新興市場走勢」。

摩根史坦利表示，相較於新興市場貨幣，更青睞新興市場本國債券，因為新興市場央行可能不會過度緊縮貨幣政策。德意志銀行預測，由於資金流入強勁，人民幣可能會進一步走升，並且建議對土耳其里拉抱持謹慎立場。