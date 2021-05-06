我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

新興市場投資人 進退兩難

編譯林聰毅／綜合報導
隨著通膨疑慮升溫，交易員對開發中國家前景的看法變得較不樂觀，多數用現金尋求庇護的投資人，還未準備重新進場。（路透）
隨著通膨疑慮升溫，交易員對開發中國家前景的看法變得較不樂觀，多數用現金尋求庇護的投資人，還未準備重新進場。（路透）

時序進入5月的第一周，新興市場投資人陷入進退維谷的兩難，因為美國龐大刺激計畫、央行鴿派政策，以及原物料商品價格上漲，都可望支撐新興市場，但印度等地的新冠肺炎疫情加重、美俄緊張關係升溫，加上中國華融債務事件，都可能使買家裹足不前。

在並列為「金磚四國」的印度與巴西，確診與死亡人數都急遽攀升，印度過去24小時新增確診人數超過35萬人，確診總人數超過2000萬人，還被形容為遭遇「疫情海嘯」。其他開發中國家也正出現新一波激烈的疫情，過去一個月以來，從東南亞的寮國到泰國，再到與印度接壤的不丹與尼泊爾，疫情都日益加劇，寮國新增病例飆增220倍，尼泊爾與泰國都激增十倍以上。

滙豐的調查顯示，隨著通膨疑慮升溫，交易員對開發中國家前景的看法變得較不樂觀，多數用現金尋求庇護的投資人，還未準備重新進場。

摩根資產管理首席亞洲市場策略師許長泰認為，新興市場投資人將繼續在美國經濟復甦的積極順風，以及印度等國嚴峻疫情之間左右為難，「美國的經濟復甦力道增強也可能造成潛在的通膨與債券殖利率走高，進而限制向來易受美債殖利率上升衝擊的新興市場走勢」。

摩根史坦利表示，相較於新興市場貨幣，更青睞新興市場本國債券，因為新興市場央行可能不會過度緊縮貨幣政策。德意志銀行預測，由於資金流入強勁，人民幣可能會進一步走升，並且建議對土耳其里拉抱持謹慎立場。

新興市場 疫情 印度

上一則

歐4月服務業轉為擴張

下一則

又1加密貨幣暴漲 狗狗幣飆升50%

延伸閱讀

印度疫情失控 中手機廠恐面臨產能、供應鏈雙殺

印度疫情失控 中手機廠恐面臨產能、供應鏈雙殺
6確診1重症 台駐印度人員恐慌 外交部慢半拍

6確診1重症 台駐印度人員恐慌 外交部慢半拍
G7外長會議2名印度官員確診 印代表團自主隔離

G7外長會議2名印度官員確診 印代表團自主隔離
印度增3780死再創高 專家估會更嚴重 7月底死亡破百萬

印度增3780死再創高 專家估會更嚴重 7月底死亡破百萬

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
股神巴菲特（左）在波克夏公司連續第2年的視訊股東會上說，看到「非常大幅的通膨」和價格上漲。路透

股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

2021-05-03 19:49
巴菲特和芒格1日舉辦波克夏線上股東大會。(路透)

巴菲特線上股東會 承認「錯賣蘋果股票」 拒談加密貨幣

2021-05-01 22:05
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
威瑞森電信出脫雅虎、美國線上，象徵經營策略驚人翻轉。(路透)

威瑞森以50億元出售雅虎、AOL給私募基金阿波羅

2021-05-03 08:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了