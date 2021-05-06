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通膨…房產大亨首買黃金避險

編譯林奇賢／綜合外電
澤爾表示，美元和其他貨幣（走貶）的情況，令人憂心。他還認為，現在不是投資化石燃料的好時機。(路透)
澤爾表示，美元和其他貨幣（走貶）的情況，令人憂心。他還認為，現在不是投資化石燃料的好時機。(路透)

房地產億萬富豪澤爾（Sam Zell）認為，如今物價到哪都在漲，因此他已買進黃金來避險，有別於他以前進行避險的布局方式。

澤爾接受彭博電視訪問時表示：「顯然當前最自然的反應之一，便是購買黃金。令人玩味的是，我過去一直都在說，為何要持有黃金？黃金既沒收益又要花錢來貯藏。然而，當看到貨幣貶值時，我還能投入何種投資標的呢？」

現年79歲的澤爾說，他指的不只是美元，其他印鈔的國家也一樣，而且他也質疑通膨升溫的情況，是否如鮑爾上周所說的只是暫時性現象，「各位，我們看到，到處都有通膨的情況。除了木材價格以外，所有行業的物價也都在漲。供應鏈顯然面臨瓶頸，物價因而上漲。令人想起70年代的情況」。

澤爾指出，「黃金是個具吸引力的投資標的，不過現在不是投資化石燃料的機會」。澤爾曾在2019年同意和房產大亨巴瑞克（Barrack）設立合資企業，以投資石油和天然氣。他也說，他擔心再生能源破壞電網的穩定性，可能重演加州和德州先前的大停電。

國際金價5日盤中走低，主要是美元表現較強，以及投資人預期美債殖利率攀升會削減黃金的吸引力。

紐約黃金現貨5日盤中小跌0.1%至每英兩1776.71美元，黃金10月期貨則在平盤以下游走。

投資 殖利率 石油

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