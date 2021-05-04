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有錢景 廢電池回收 鉛動新商機

編譯洪啟原／綜合報導
回收廢棄電動車電池暗藏新商機。(路透資料照片)
回收廢棄電動車電池暗藏新商機。(路透資料照片)

幾家新創公司正設法找出回收廢棄電動車電池新方式，期盼利用水、化學物質及電力，從鉛酸電池中提煉出鉛，取代充滿危險且製造許多汙染的高溫冶煉方式。

新加坡ACE環保回收公司（ACE Green Recycling）正是首先推出全新回收技術的新創企業之一，ACE執行長查德哈表示，已研發出一道程序，可在室溫下把廢電池的鉛，製成含鉛量99.95%以上的鉛磚。該公司已於印度新德里郊區加濟阿巴德設立一座回收廠，利用電子冶煉爐把鉛磚精煉成鉛錠，再賣給電池製造商。

那斯達克上市公司Aqua Metals則能在室溫下利用水性溶劑，從廢舊電池中提煉出鉛，執行長柯頓表示，計畫把這道程序商業化，最快今年6月推出授權。

倫敦帝國學院材料系博士赫克塞爾曼致力研發一種能從電池中提取鉛的專門溶劑和化工程序，她共同創辦Solveteq公司，目標18至24個月內將上述技術商業化。

全球新創回收公司至今僅占鉛電池回收產業的一小部分，若只計算鉛的價值，這個產業的年產值約為175億美元。這些新創公司宣稱，與傳統的冶煉技術相比，採用全新回收技術幾乎不會產生碳排放。隨著許多貧窮國家電動車和電動車電池銷售暴增，許多電池回收廠欠缺政府監管，冶煉中產生的有毒煙霧常會逸散至空氣，冶煉廢水常滲透到地下水。

分析師和專家表示，這些新技術極具發展潛力，但要推動大規模商業化，還言之過早，不過能源研究顧問機構Wood Mackenzie首席鉛分析師艾哈邁德認為，這些技術具備顛覆市場的潛力。

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