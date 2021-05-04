十年最強 韓4月出口暴衝41%

南韓4月出口增幅寫下近10年最大，汽車需求依舊強勁。(路透資料照片)

南韓 4月出口增幅寫下近10年來最大，因為晶片 和汽車需求依舊強勁，全球經濟也逐漸擺脫新冠疫情 的影響，步上復甦的道路。

南韓產業通商資源部1日表示，上月出口較去年同期攀增41.1%至511億美元，寫下自2011年1月來最大單月年比增幅，符合市場預期。

產業通商資源部長成允模表示，在晶片和汽車等主力部門的支撐下，加上生物保健產品和充電電池等新崛起的產品，南韓出口上月大幅回升，一掃去年同期萎縮26%的陰霾。

南韓半導體4月出口激增30.2%至93億美元，因為資料中心伺服器所需的記憶體晶片需求增加，以及筆電等電子產品在疫情間需求增強。

汽車出口躍增73.4%至41.5億美元，雖然車用晶片面臨供應短缺的擔憂，但當地車廠擴大了運動休旅車和環保車輛等頂級車輛的出口。

上月生物保健產品出口達到11億美元，因為新冠病毒檢測產品的需求持續強勁；在電動車需求增強的帶動下，南韓充電電池出口年比躍增28%，至7.3億美元。

南韓這份出口數據，鞏固了全球貿易復元速度比預期還快的看法。牛津經濟研究院上周表示，在商品貿易帶領下，全球貿易正上演令人驚豔的復甦大戲，今年成長幅度可能達到10%。

南韓的貿易數據之所以被視為全球經濟活動的重要指標，是因為該國出口商與全球供應鏈之間的關係密不可分。

南韓第1季經濟成長1.6%，規模已恢復到疫情前水準，出口的擴張也帶動投資。

據現代研究所估計，若目前動能持續下去，南韓今年的出口額可能增長18.1%，達到歷來最高的6,050億美元。南韓政府年初預測，今年晶片出口將增長10%。