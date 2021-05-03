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減碼蘋果股票 巴菲特認錯

編譯林奕榮／綜合報導

有「股神」美譽的波克夏公司董事長巴菲特和投資夥伴孟格，1日出席波克夏股東年會時，看好美國經濟復甦前景，重申建議一般投資人應投資指數型基金（ETF）、而非個股。巴菲特坦承，他去年減碼蘋果股票「可能是個錯誤」，出清航空類股的「時機不好」，但他現在仍不會想買進航空股。

波克夏今年股東年會未在奧馬哈舉行，而是移師洛杉磯以視訊形式登場，巴菲特和孟格回應股東的諸多提問，涵蓋美國經濟、貨幣與財政寬鬆、投資決策、氣候變遷、增稅、波克夏業務等議題，掌理波克夏保險業務的詹恩與另一位主管亞伯也同台。

巴菲特說，美國經濟表現遠優於他的預期，聯準會的貨幣刺激政策和國會的財政措施，使經濟以「非常有效率的方式」持續復甦，並嘉惠波克夏，「85%的美國經濟正以超高速運轉」，同時成本也大幅上揚，衝擊波克夏，該公司旗下一些事業正在漲價，通膨上漲「不會停止，現在民眾有錢了，他們願意支付更高的價格」。

在被問到關於投資的決策時，巴菲特說，去年減碼蘋果持股「可能是個錯誤」，讚揚蘋果以「不可或缺」的產品建立了「不同凡響」的事業，執行長庫克也已達成賈伯斯未能實現的一些成就。他也坦承波克夏、摩根大通及亞馬遜合資創立Haven，要打擊醫療照護體系寄生蟲的計畫失敗。

他也說，去年出清航空類股的「時機不好」，但強調這是因為政府的刺激措施令經濟復甦比預期快，且解釋他認為若他不出清，航空業可能更難取得有利的政府紓困條件，但鑒於國際旅行低迷，他仍不會想買進航空股。

他也透露不看好航空業前景的訊息，例如他在談美國經濟時，指出一些產業的企業表現「非常好」，也有些企業仍面臨問題，例如跨國旅遊。

針對波克夏減碼銀行股，巴菲特說，他很喜歡整體銀行業，但不想有太大的曝險，若波克夏持股超過10%，會讓銀行業者陷入微妙處境，他會減碼是因在經濟活動急凍時，對銀行業的業績回升時機與方式心存疑慮。

對於波克夏投資化石燃料業者，巴菲特表示他不會對持有雪佛龍（Chevron）感到不自在，認為即便世界正在推動能源轉型，雪佛龍仍嘉惠社會，因為大家還需要碳氫燃料，他也不喜歡對企業作出道德判斷。

針對美國總統拜登提議的增稅政策，巴菲特說，增稅將不利波克夏的股東，但他和孟格都不會特別擔心，孟格也指出，這不會是波克夏的「世界末日」。

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