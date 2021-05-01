太空業夯 創投金額激增95%

商業太空 企業正吸引創紀錄的資金流入，根據追蹤太空產業每季籌資交易的Seraphim Spacetech指數，截至3月底，此領域的總創投金額一年來激增95%至87億美元，創下歷史新高。

倫敦金融時報（FT）報導，特斯拉執行長馬斯克創辦太空探索公司SpaceX後，推出可重複使用火箭，大幅節約了前往太空的成本，帶動太空探索熱潮，也吸引投資 人大舉湧進該市場。

其中，SpaceX和OneWeb公司的籌資規模最大，兩家公司共籌得42億美元，已占半數；Oneweb是布局低軌衛星網路的衛星公司，去年歷經破產後被英國政府與印度巴帝集團（Bharti）收購。此外，投入無人機、飛行計程車相關事業及商業太空公司的民間資金，一年來也躍增52%，至41億美元。

專注航太 科技的創投公司Seraphim Capital投資長布魯格爾說，自從新冠疫情爆發以來，湧進太空領域的民間資金已翻一倍，投資規模驚人，意味著民間投資人實實在在嗅到太空商機，「我相信這是一個分水嶺時刻」。

航太事業也受到特殊目的收購公司（SPAC）的現有資金支持，這些空殼公司先透過公開發行股票（IPO）募集資金，再讓新創企業與之合併直接上市。

截至3月31日止的一年間，有11家太空SPAC宣布成立，這些業者承諾將在太空產業投資逾70億美元。