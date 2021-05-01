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大宗商品火 表現超越股市

編譯季晶晶／綜合報導
商品指數今年來表現優於股市，近期漲勢如虹的農產品行情也繼續走揚，黃小玉期貨價格攻高。（路透）
商品指數今年來表現優於股市，近期漲勢如虹的農產品行情也繼續走揚，黃小玉期貨價格攻高。（路透）

近來大宗商品行情火熱，帶動整體商品指數今年來、或是過去一年來的表現都優於股市。分析師認為，商品表現突出的情況仍將在上半年延續，甚至可能延續更久。

近來基本金屬、農產品價格走揚，激勵彭博商品現貨指數今年來大漲17%，漲幅甚於全球股市的10%；彭博商品現貨指數過去一年來漲約64%，漲幅同樣超過全球股市的45%。

全球工業需求大幅回升，同時供應可能受限，已推升金屬價格走高。鈀金現貨價格30日在倫敦盤中大漲1.7%至每英兩310.63美元，為歷來首度漲破3000美元大關。

近來漲勢如虹的農產品也繼續走揚，芝加哥黃豆期貨本周一度觸及2012年來高點，可望連11個月上漲，締造歷來最長漲勢，玉米期貨4月來躍漲15%，也即將寫下十多年來最長的月線漲勢，小麥期貨4月來大漲18%，可能是近四年來最大單月漲幅。阿拉比卡咖啡豆期貨30日盤中也漲1%至每磅1.4445美元，逼近四年高點。

彭博資訊策略師認為，商品行情短期有望繼續上攻，但漲勢可能趨緩，之後則可能面臨新冠疫情惡化、美國聯準會（Fed）緊縮政策的風險。

品浩（Pimco）管理能源和大宗商品投資組合的董事總經理夏倫諾（Greg Sharenow）指出，驅動經濟的原物料嚴重短缺，加上對未來需求的預測，是目前商品價格上漲的原因。

夏倫諾說，彭博商品指數追蹤的「現貨溢價」已經躍增至15年來最高，說明各個不同市場有實物短缺的問題。

他說，儘管市場廣泛樂觀看待經濟成長，以及未來幾年可能擴大投資基礎設施，助長了漲勢，但「部分原因完全是因為市場供應吃緊」。

指數 投資 美國

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