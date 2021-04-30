三星手機 Q1出貨擊敗蘋果

Canalys數據顯示，今年第一季手機出貨量統計，三星重回龍頭寶座。(圖／美聯社)

最新統計數據顯示，三星手機 上季的全球智慧手機市占率超過20%，並擠下蘋果 公司，奪回全球最大智慧手機製造商的寶座，占全球總銷量的1/5，小米則在全球排行老三。

路透報導，市調機構Canalys統計，今年第一季全球智慧手機出貨量年增27%，達3.47億支，主要是中國在新冠疫情後逐漸重啟經濟，以及美國快速推動新冠疫苗接種，提振了經濟復甦的希望。

三星手機第1季出貨7650萬支智慧手機，市占率達22%；蘋果iPhone 出貨量為5240萬支，市占率15%，退居全球第二。消費者的iPhone換機潮帶旺蘋果手機銷量，蘋果28日表示，晶片短缺可能會讓公司4月到6月這季營收減少30億至40億美元，主要影響iPad和Macbook，不過中國整體iPhone銷量幾乎增加一倍。

小米手機第1季出貨量激增62%至4900萬支，市占率14%，排在全球第三，為歷來最佳單季表現。Oppo和Vivo同期的智慧手機出貨量也大增。

至於先前曾坐過全球冠軍寶座的華為，仍受限於美國的制裁，上季出貨量為1,860萬支，排在全球第七，這也是出售旗下手機品牌「榮耀」後的表現。