我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

三星手機 Q1出貨擊敗蘋果

譯林奇賢／綜合報導
Canalys數據顯示，今年第一季手機出貨量統計，三星重回龍頭寶座。(圖／美聯社)
Canalys數據顯示，今年第一季手機出貨量統計，三星重回龍頭寶座。(圖／美聯社)

最新統計數據顯示，三星手機上季的全球智慧手機市占率超過20%，並擠下蘋果公司，奪回全球最大智慧手機製造商的寶座，占全球總銷量的1/5，小米則在全球排行老三。

路透報導，市調機構Canalys統計，今年第一季全球智慧手機出貨量年增27%，達3.47億支，主要是中國在新冠疫情後逐漸重啟經濟，以及美國快速推動新冠疫苗接種，提振了經濟復甦的希望。

三星手機第1季出貨7650萬支智慧手機，市占率達22%；蘋果iPhone出貨量為5240萬支，市占率15%，退居全球第二。消費者的iPhone換機潮帶旺蘋果手機銷量，蘋果28日表示，晶片短缺可能會讓公司4月到6月這季營收減少30億至40億美元，主要影響iPad和Macbook，不過中國整體iPhone銷量幾乎增加一倍。

小米手機第1季出貨量激增62%至4900萬支，市占率14%，排在全球第三，為歷來最佳單季表現。Oppo和Vivo同期的智慧手機出貨量也大增。

至於先前曾坐過全球冠軍寶座的華為，仍受限於美國的制裁，上季出貨量為1,860萬支，排在全球第七，這也是出售旗下手機品牌「榮耀」後的表現。

今年第一季手機出貨量統計，蘋果退居第二。(圖／路透)
今年第一季手機出貨量統計，蘋果退居第二。(圖／路透)
小米今年第一季手機出貨量統計躍居第三名。(圖／路透)
小米今年第一季手機出貨量統計躍居第三名。(圖／路透)

手機 蘋果 iPhone

上一則

車廠缺晶片 今年恐損失1.7兆

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

三星擠下蘋果 奪回智慧手機龍頭寶座

三星擠下蘋果 奪回智慧手機龍頭寶座
三星擊敗蘋果 全球手機出貨量Q1奪冠 小米躍居第三

三星擊敗蘋果 全球手機出貨量Q1奪冠 小米躍居第三
美股道瓊早盤漲逾160點 蘋果、臉書財報亮眼

美股道瓊早盤漲逾160點 蘋果、臉書財報亮眼
蘋果銷售勁揚54% Mac增逾7成

蘋果銷售勁揚54% Mac增逾7成

熱門新聞

《彭博》報導，拜登計畫將美國富人的資本利得稅提高至43.4%。(美聯社)

調升資本利得稅 道指嚇退321點

2021-04-22 16:40
根據UBS Evidence Lab編纂資料，亞馬遜賣得最好的鞋子品牌是Skechers。此為示意圖。（路透）

這品牌鞋子亞馬遜賣得最好 分析師喊：快買股票

2021-04-27 22:10
「股神」巴菲特。美聯社

買狗狗幣、GME賠錢？股神教你如何避免重蹈覆轍

2021-04-23 08:40
華爾街日報專欄作家Jason Zweig表示，太早賣出手上股票，將使人更加煎熬。美聯社

股市漲翻天 如何保持冷靜？專家這麼說

2021-04-24 15:44
美國總統拜登從當選到上任93天，美股標普500指數漲幅超過24%。（美聯社）

拜登執政近百日 美股已創1950年代來最旺 大勝川普

2021-04-26 20:19
比特幣22日跌勢加劇，為過去7日以來第6日下挫。路透

受拜登提高富人稅消息拖累 比特幣跌勢加劇

2021-04-22 21:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略