車廠缺晶片 今年恐損失1.7兆

全球晶片 短缺問題日益惡化，嚴重衝擊三大洲的汽車 大廠，迫使業者停工及調降展望，專家估計汽車製造商今年將損失610億美元營收 。福特汽車預估，晶片荒危機可望在今年夏季趨緩，但難以在2022年以前全面解決。

本田汽車表示，日本三座車廠下月將停工五至六天。寶馬汽車（BMW）在英國牛津Mini車廠將從4月30日起停產三天；福特汽車調降全年營收展望，並預測晶片短缺問題延續至2022年。

在消費者需求從封鎖措施解脫之際，關鍵車用晶片缺貨迫使整個汽車產業削減產量，導致汽車經銷商的庫存吃緊；僅在過去一周，Jaguar Land Rover、富豪汽車（Volvo）及三菱汽車相繼加入製造停擺的行列。諮詢公司AlixPartners表示，晶片短缺估計將導致汽車業者今年營收損失610億美元。

福特汽車上季淨利33億美元，寫下2011年以最佳季度表現，但警告晶片缺貨將導致今年調整後稅前獲利減少25億美元，是先前預估損失10億至25億美元的最壞情況；福特並預測，晶片吃緊將迫使第2季產量砍半，2021年產量預估將減少約110萬輛，不過情況有望在6月之後好轉。

福特上季稅前不計一次性項目的稅前獲利為48億美元，或每股89美分，遠優於FactSet平均預估的22美分；營收成長6%至362億美元。福特表示，晶片供應商日本瑞薩電子（Renesas）火災加劇晶片短缺問題。

韓亞大投證券公司分析師宋善載（音譯）表示，對汽車業者而言，本季情況將比首季更為嚴峻，晶片短缺問題恐怕會延續至明年。

KTB投證分析師李翰準（音譯）說：「晶片供應何時改進存在諸多不確定性，不利於汽車業者。」晶片製造業並未將汽車業視為重要客戶，使得汽車更難以確保晶片供應。