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意法受惠 獲利飆上季增90%

編譯陳律安／綜合報導
受惠於汽車及電源產品對晶片的強勁需求，意法半導體上季營收與獲利分別大增35%及90%。 (圖／意法半導體提供)
受惠於汽車及電源產品對晶片的強勁需求，意法半導體上季營收與獲利分別大增35%及90%。 (圖／意法半導體提供)

受惠於汽車及電源產品對晶片的強勁需求，意法半導體上季營收與獲利分別大增35%及90%，激勵股價在29日盤中勁升4.67%。

意法半導體表示，上季淨營收為30.2億美元，比去年同期增加35.2%，也高於分析師預估的29.4億美元；上季淨利則增至3.64億美元，高於一年前的1.92億美元。上季的營業利益則由一年前2.31億增至4.40億美元。

意法半導體執行長謝利（Jean-Marc Chery）說，旗下所有產品都帶動上季營收成長，原因是全球對晶片需求續增。此外，從去年第4季以來對汽車需求的回升速度遠大於預期，也使意法半導體成為最大受益者 。

意法半導體是車用晶片的主要供應商之一，客戶包括美國電動車大廠特斯拉在內。全球車廠目前正苦於晶片短缺，推升晶片業者的獲利。上季意法半導體的汽車和電源部門的獲利比一年前銳增280.4%。

意法半導體也計劃把今年資本支出提高至20億美元，以滿足暢旺的晶片訂單需求。該公司預估，今年全年營收可望攀抵約121億美元，有望提前兩年達成年營收120億美元的目標。謝利還表示，意法半導體可望在未來三年內持續為智慧手機產業供應利潤高的感應器。

晶片 營收 汽車

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